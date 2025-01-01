オンラインで製品ビデオを作成して迅速に魅力的なビデオを作成
スクリプトからの高度なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、驚くべき製品デモビデオやビデオ広告を簡単に作成します。
新しいソフトウェアアプリケーションのユニークな機能の使い方を説明する、潜在顧客や技術愛好家を対象とした45秒の製品デモビデオをデザインします。ビデオはクリーンでモダンなビジュアル美学を持ち、明確な画面録画とアニメーションポインターを伴い、落ち着いたプロフェッショナルなナレーションが添えられます。HeyGenのナレーション生成を活用して、クリスタルクリアな説明を確保し、誰でも製品の複雑な機能を簡単に理解できるようにします。
新しいファッションアクセサリーのダイナミックな15秒のビデオ広告を制作し、特にソーシャルメディアユーザーや衝動買いをする人々をターゲットに、活気に満ちたテンポの速いビジュアルスタイルで、クイックカットとトレンディな音楽を特徴とします。エネルギッシュなAIアバターがキャッチーなスローガンを伝え、製品の魅力を強調します。この短く魅力的な広告は、HeyGenのAIアバターを使用して迅速に制作でき、製品への即時の関心を引きつけます。
B2B SaaSソリューションの包括的な60秒の製品説明ビデオを開発し、効率的なソリューションを求めるビジネス意思決定者や専門家に向けて作成します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、アニメーショングラフィックスと明確なアイコンを使用し、権威あるが親しみやすいナレーションを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用することで、複雑なサービスの価値提案を明確に伝えるためのストーリーを効率的に構築できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAI製品ビデオジェネレーターであり、効率的に製品ビデオを作成する力を提供します。当プラットフォームは高度なAIを活用して、コンセプトから完成までの制作プロセスを簡素化します。
HeyGenで製品ビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは製品デモビデオがブランドに完全に一致するようにするための広範なカスタマイズオプションを提供します。多様なビデオテンプレート、ドラッグ＆ドロップエディター、ブランディングコントロールを活用して、ユニークで魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenは魅力的な製品ビデオのためにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenはナレーション生成やAIによる自動生成スクリプトを含むAIツールキットを提供し、製品説明ビデオを強化します。これらの機能により、手動録音なしでプロフェッショナルで魅力的なストーリーを作成できます。
HeyGenはソーシャルメディア用のビデオ広告の制作をどのように支援しますか？
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォームに最適化された高品質のビデオ広告を生成するための理想的なオンライン製品ビデオメーカーです。アスペクト比のリサイズや迅速なエクスポートオプションを使用して、さまざまなキャンペーン用のビデオコンテンツを効率的に作成できます。