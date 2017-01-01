製品ビデオメーカー: 驚くべき製品ビデオを迅速に作成

AIを活用した製品ビデオで製品マーケティングを向上させ、販売を増やしましょう。直感的なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトから簡単に生成できます。

販売を増やしたいeコマース企業向けに、新しいガジェットを鮮やかなビジュアルとアップビートなサウンドトラックで紹介する30秒のダイナミックな製品発表ビデオを想像してください。HeyGenの包括的なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なストーリーを素早く組み立て、製品ビデオが顧客の注目を瞬時に引きつけるようにしましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
複雑なソフトウェアを説明するためにAIの力を解き放ちましょう。技術系スタートアップ向けに、クリーンでモダンなグラフィックとプロフェッショナルなナレーションを用いた45秒の情報製品デモビデオを生成します。HeyGenのリアルなAIアバターを利用することで、機能を明確にし、ターゲットオーディエンスを引きつける魅力的な製品デモビデオを制作できます。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアで注目を集める必要がありますか？小規模ビジネスオーナー向けに、革新的な製品を特徴とする15秒のスナッピーな製品ビデオを作成し、テンポの速い視覚的に魅力的なカットとトレンドの音楽を組み合わせます。HeyGenの優れたボイスオーバー生成を使用して、エネルギッシュなナレーションを追加し、製品ビデオを際立たせ、すべてのプラットフォームでのエンゲージメントを促進します。
サンプルプロンプト3
クリエイティブエージェンシーやブランド向けに、60秒の洗練された製品ビデオを制作して、ブランドのユニークなストーリーを紹介しましょう。洗練されたビジュアル、洗練されたバックグラウンドミュージック、明確なスピーチを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細なスクリプトを魅力的なストーリーに変換し、製品ビデオの正確なコントロールと深いカスタマイズを実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

製品ビデオメーカーの使い方

AIを使って魅力的な製品ビデオを簡単に作成しましょう。製品を紹介し、オーディエンスを引きつけ、すべてのプラットフォームでブランドの存在感を高めます。

1
Step 1
スタートポイントを選択
さまざまな業界やスタイルに合わせたプロフェッショナルにデザインされた製品ビデオテンプレートから選択してプロジェクトを開始します。このクイックスタートは、効果的なストーリー構築をサポートします。
2
Step 2
製品アセットをアップロード
製品画像、ビデオ、ブランディング要素などの高品質なアップロードアセットを簡単に組み込むことができます。プラットフォームは包括的なメディアライブラリをサポートしており、カスタマイズを簡単かつ正確に行えます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成
高度なボイスオーバー生成機能を活用して、製品の利点を明確に伝え、重要な側面を説明する洗練された魅力的なナレーションを提供します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したら、高解像度のMP4ファイルを簡単にダウンロードして、ソーシャルメディア、eコマースサイト、その他のプラットフォームで共有し、ターゲットオーディエンスに効果的にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリー

インパクトのある顧客の声をビデオで作成し、信頼を築き、潜在的な購入者に製品の価値を効果的に示します。

よくある質問

HeyGenは製品ビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI製品ビデオジェネレーターで、ユーザーが魅力的な製品ビデオを簡単に作成できるようにします。AIツールキットはビデオ作成を効率化し、スクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して魅力的なコンテンツに迅速に変換します。

HeyGenは製品ビデオテンプレートのカスタマイズオプションを提供していますか？

はい、HeyGenはすべての製品ビデオテンプレートに対して広範なカスタマイズオプションを提供しています。ブランドのユニークなロゴ、色、視覚効果で製品ビデオをパーソナライズし、すべてのコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenのプラットフォームを使用してどのような種類の製品ビデオを生成できますか？

HeyGenを使用すると、魅力的な製品デモビデオ、ソーシャルメディア向けのダイナミックなプロモビデオメーカーコンテンツ、情報豊富なハウツービデオなど、さまざまな高品質の製品ビデオを生成できます。AIボイスと強力なメディアライブラリを活用して、製品のストーリーを効果的に伝えましょう。

HeyGenのAIアバターは製品ビデオコンテンツを強化できますか？

もちろんです。HeyGenのリアルなAIアバターは、情報を自然で魅力的に提示することで、製品ビデオコンテンツを大幅に強化できます。プロフェッショナルなボイスオーバーとスクリプトを選択したアバターと簡単に統合し、あらゆる製品のためのダイナミックなプレゼンテーションを作成します。