高コンバージョンセールスのための製品ビデオジェネレーター

AIによる自動生成スクリプトで素晴らしい製品ビデオを作成し、迅速で高コンバージョンのコンテンツ作成を実現します。

新しいテクノロジーガジェットのための30秒のプロモーションビデオをデザインし、アーリーアダプターやテクノロジー愛好家をターゲットにします。ビデオはエネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、製品の革新的な機能を素早く強調します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、作成を効率化し、「迅速な作成ワークフロー」を確保します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
B2Bクライアントや潜在的な投資家向けの新しいSaaSプラットフォームのコア機能を説明する45秒の「製品デモビデオ」を開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで情報豊か、プロフェッショナルであり、明確で権威ある「ボイスオーバー生成」を伴います。HeyGenの「AIアバター」を組み込んで、複雑な情報を魅力的に提示し、全体のメッセージを簡素化します。
サンプルプロンプト2
ユニークなファッションアクセサリーを紹介する15秒のソーシャルメディア広告を作成し、TikTokやInstagramのようなプラットフォームでZ世代の注目を集めることを目指します。このビデオは、トレンドの音楽とクイックカットを伴うダイナミックで視覚的に豊かな美学が必要であり、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して魅力的なビジュアルを提供し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で多様なプラットフォームに対応します。
サンプルプロンプト3
DIYホームインプルーブメント製品の組み立てプロセスを示す60秒の「ハウツービデオ」を制作し、実用的なソリューションを求める一般消費者を対象とします。ビジュアルスタイルは明確でステップバイステップ、フレンドリーであり、落ち着いたガイドの「ボイスオーバー生成」と、アクセシビリティを確保するために目立つ「字幕/キャプション」を組み合わせ、シームレスなユーザー体験を提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品ビデオジェネレーターの使い方

製品の説明をダイナミックなビジュアルストーリーに変換し、オファリングを紹介し、視聴者を引き付ける魅力的な製品ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートから始める
AIに製品の詳細からスクリプトを生成させるか、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢から選んで、ビデオ作成を開始します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから選んで、プロフェッショナルなタッチを加え、製品を魅力的に視覚的に伝えるビデオを強化します。
3
Step 3
ビジュアルを追加し詳細を洗練する
製品の写真やストックメディアを統合し、ブランディング要素をカスタマイズし、字幕を簡単に追加して、メッセージがアクセスしやすく、影響力のあるものになるようにします。
4
Step 4
高コンバージョンビデオをエクスポートする
最終化したら、さまざまなフォーマットとアスペクト比でビデオをエクスポートし、プラットフォーム全体で共有する準備を整え、エンゲージメントを促進し、売上を増加させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品デモと顧客の声を紹介

.

AIを活用して、製品の特徴や利点を強調し、信頼を効果的に築く魅力的な製品デモビデオや顧客の声を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして視聴者を引き付ける魅力的な製品ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIを活用してダイナミックで記憶に残る製品ビデオを作成する力を提供します。既成のテンプレート、AIアバター、クリエイティブなアセットを活用して、効果的に視聴者を引き付ける魅力的なストーリーを伝えます。

HeyGenのAIアバターはフォトリアリスティックな製品デモンストレーションに適していますか？

はい、HeyGenはフォトリアリスティックなAIアバターの多様な選択肢を提供しており、製品の特徴と利点を効果的に提示できます。これらのアバターは製品説明ビデオを強化し、明確で詳細なビジュアルを保証します。

HeyGenは製品ビデオ作成を簡素化しカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップ編集ツールとカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリでコンテンツ作成プロセスを簡素化します。視覚効果、意味のある画像、完璧なサウンドトラックを簡単に追加して、魅力的な製品ビデオを制作できます。

HeyGenは製品ビデオのためのAIによるスクリプト生成と人間のようなボイスオーバーを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは製品ビデオのクリエイティブプロセスを開始するためのAIによる自動生成スクリプトを提供しています。また、50以上の言語で人間のようなボイスオーバーを利用して、製品のメッセージを効果的に伝えることができます。