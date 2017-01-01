高コンバージョンセールスのための製品ビデオジェネレーター
AIによる自動生成スクリプトで素晴らしい製品ビデオを作成し、迅速で高コンバージョンのコンテンツ作成を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
B2Bクライアントや潜在的な投資家向けの新しいSaaSプラットフォームのコア機能を説明する45秒の「製品デモビデオ」を開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで情報豊か、プロフェッショナルであり、明確で権威ある「ボイスオーバー生成」を伴います。HeyGenの「AIアバター」を組み込んで、複雑な情報を魅力的に提示し、全体のメッセージを簡素化します。
ユニークなファッションアクセサリーを紹介する15秒のソーシャルメディア広告を作成し、TikTokやInstagramのようなプラットフォームでZ世代の注目を集めることを目指します。このビデオは、トレンドの音楽とクイックカットを伴うダイナミックで視覚的に豊かな美学が必要であり、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して魅力的なビジュアルを提供し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で多様なプラットフォームに対応します。
DIYホームインプルーブメント製品の組み立てプロセスを示す60秒の「ハウツービデオ」を制作し、実用的なソリューションを求める一般消費者を対象とします。ビジュアルスタイルは明確でステップバイステップ、フレンドリーであり、落ち着いたガイドの「ボイスオーバー生成」と、アクセシビリティを確保するために目立つ「字幕/キャプション」を組み合わせ、シームレスなユーザー体験を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして視聴者を引き付ける魅力的な製品ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIを活用してダイナミックで記憶に残る製品ビデオを作成する力を提供します。既成のテンプレート、AIアバター、クリエイティブなアセットを活用して、効果的に視聴者を引き付ける魅力的なストーリーを伝えます。
HeyGenのAIアバターはフォトリアリスティックな製品デモンストレーションに適していますか？
はい、HeyGenはフォトリアリスティックなAIアバターの多様な選択肢を提供しており、製品の特徴と利点を効果的に提示できます。これらのアバターは製品説明ビデオを強化し、明確で詳細なビジュアルを保証します。
HeyGenは製品ビデオ作成を簡素化しカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップ編集ツールとカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリでコンテンツ作成プロセスを簡素化します。視覚効果、意味のある画像、完璧なサウンドトラックを簡単に追加して、魅力的な製品ビデオを制作できます。
HeyGenは製品ビデオのためのAIによるスクリプト生成と人間のようなボイスオーバーを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは製品ビデオのクリエイティブプロセスを開始するためのAIによる自動生成スクリプトを提供しています。また、50以上の言語で人間のようなボイスオーバーを利用して、製品のメッセージを効果的に伝えることができます。