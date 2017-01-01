究極の製品使用チュートリアルジェネレーター
HeyGenの強力なテキストからビデオへのスクリプトを使用して、魅力的な製品デモビデオとステップバイステップのユーザーガイドを即座に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサクセスマネージャーは、新しいユーザーを複雑なプラットフォームにオンボードするための魅力的な90秒のAIチュートリアルメーカー動画を必要としています。このビデオは明るく歓迎的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの多様な`Templates & scenes`を巧みに活用し、`AI avatars`を統合して、個別で直感的なオンボーディング体験を提供します。
コンテンツクリエイターのために、グラフィックデザインツールの高度な機能を詳細に説明する2分間の「ハウツーガイド」ビデオが必要です。ビジュアルとオーディオのプレゼンテーションは非常に情報豊かで正確である必要があり、HeyGenの`Media library/stock support`と詳細な画面キャプチャを組み合わせ、自動生成された`Subtitles/captions`でコンテンツ作成のアクセシビリティを向上させます。
プロダクトマネージャー向けに、45秒のダイナミックな製品デモビデオを開発し、複数のプラットフォームでの主要な機能を迅速に紹介します。このビデオのビジュアル実行は活気に満ちており、非常に適応性が高く、HeyGenの`Aspect-ratio resizing & exports`を活用して最適なリーチを実現し、`Text-to-video from script`から巧みに作成されたナラティブでカスタマイズオプションを迅速に示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品使用チュートリアルとデモビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターやテキスト読み上げを含む高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、スクリプトを魅力的な製品使用チュートリアルに変換します。このAI駆動の生成はコンテンツ作成を効率化し、複雑な撮影なしでプロフェッショナルな製品デモビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはビデオコンテンツにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、ロゴや色を統合するための幅広いビデオテンプレートとブランディングコントロールを含む、豊富なカスタマイズオプションを提供します。また、人間らしいナレーションを生成し、さまざまなAIアバターから選択して、トレーニング資料やオンボーディングコンテンツを個別化できます。
HeyGenは既存のコンテンツ作成ワークフローに統合できますか？
はい、HeyGenはコンテンツ作成ワークフローを最適化するように設計されており、ユーザーが効率的にビデオを生成、共有、追跡できるようにします。ブラウザ拡張機能やMP4ファイルとしての簡単なエクスポートなどの機能により、ハウツーガイドなどの既存のプロセスにシームレスに統合できます。
HeyGenはどのようなAI機能を使用して、従来の撮影なしでビデオを作成しますか？
HeyGenは生成AIを利用して、テキストスクリプトから直接高品質のビデオを作成し、撮影や複雑な編集の必要性を完全に排除します。このAIビデオジェネレーター機能により、AIアバターや高度なテキストからビデオへの機能を使用して、包括的な製品ドキュメンテーションビデオやチュートリアルをわずか数クリックで制作できます。