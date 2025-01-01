製品アップデートビデオメーカー: 魅力的なビデオを迅速に作成

製品発表を魅力的なビデオに変え、AIアバターで新機能を際立たせましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術に精通したアーリーアダプターとB2Bクライアントをターゲットにした45秒の高品質ビデオを開発し、重要な製品のオーバーホールを発表します。HeyGenのテンプレートとシーンからのダイナミックなシーン遷移を特徴とする、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用してください。自信に満ちたAIアバターが登場し、戦略的な利点と新しい機能を説明し、トップクラスの製品デモビデオを効果的に作成します。
サンプルプロンプト2
フォロワー向けに、15秒の活気あるソーシャルメディアビデオを制作し、マイナーだが影響力のある製品改善を詳述します。この視覚的に魅力的なビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なストックメディアを利用し、HeyGenの字幕/キャプションによる簡潔なオンスクリーン字幕と組み合わせて、テンポの速いものにしてください。さまざまなプラットフォームに対応するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保し、ダイナミックなビデオ作成を実現します。
サンプルプロンプト3
開発者とパワーユーザー向けに、複雑な新しいワークフローの詳細な説明を提供する60秒の製品ビデオを作成します。ビジュアルスタイルはクリーンでチュートリアルのようなもので、情報提供のトーンを持たせます。HeyGenのAIアバターを使用して各ステップを明確に示し、スクリプトからの正確なテキストからビデオへの説明を伴い、徹底的な製品アップデートを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品アップデートビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、新機能を強調し、オーディエンスを情報提供し、魅了する魅力的な製品アップデートビデオを迅速に生成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
製品アップデートのスクリプトを書いたり貼り付けたりして、物語を定義します。AIがスクリプトからテキストをビデオに変換し、魅力的なビデオコンテンツにします。
2
Step 2
ビジュアルを選択
さまざまなビデオテンプレートから選択するか、AIアバターを使用してアップデートを紹介します。シーンをブランドやビジュアル資産でカスタマイズします。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を追加
自然な音声のボイスオーバー生成を複数の言語で追加し、ビデオを強化します。自動字幕/キャプションを追加して、視聴者にとってのアクセシビリティと明確さを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
製品アップデートビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、希望のフォーマットにします。プロフェッショナルに制作されたビデオをすべてのプラットフォームで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品機能トレーニングを強化

内部チームやユーザー向けに、魅力的で情報豊富なトレーニングビデオを作成することで、新しい製品機能の理解と記憶を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な製品アップデートビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ダイナミックで魅力的な製品アップデートビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、新機能や改善点を簡単に強調し、オーディエンスが製品に関心を持ち続けるようにします。このプラットフォームはビデオ作成を簡素化し、メッセージに集中し、迅速にビデオを生成できるようにします。

HeyGenは魅力的な製品ビデオを生成するためのAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenは製品ビデオを生き生きとさせる高度なAIアバターを提供しています。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを組み合わせることで、ビデオストーリーテリングを強化し、製品デモンストレーションをよりインタラクティブで魅力的なものにします。この機能はビデオ作成の方法を変革します。

HeyGenはビデオ作成を効率化するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、ビデオ作成のワークフローを効率化するための包括的なクリエイティブツールを提供しています。幅広いビデオテンプレートを活用し、スクリプト作成支援を利用し、豊富なストックメディアライブラリ、ボイスオーバー、自動字幕を使用してコンテンツを強化し、使いやすいドラッグアンドドロップエディター内で作業できます。

HeyGenで作成したビデオでブランドの一貫性とアクセシビリティを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは、ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込み、自動字幕を追加して、ブランドの一貫性を強化する視覚的に魅力的なビデオを作成できます。