製品アップデートビデオメーカー: 魅力的なビデオを迅速に作成
製品発表を魅力的なビデオに変え、AIアバターで新機能を際立たせましょう。
技術に精通したアーリーアダプターとB2Bクライアントをターゲットにした45秒の高品質ビデオを開発し、重要な製品のオーバーホールを発表します。HeyGenのテンプレートとシーンからのダイナミックなシーン遷移を特徴とする、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用してください。自信に満ちたAIアバターが登場し、戦略的な利点と新しい機能を説明し、トップクラスの製品デモビデオを効果的に作成します。
フォロワー向けに、15秒の活気あるソーシャルメディアビデオを制作し、マイナーだが影響力のある製品改善を詳述します。この視覚的に魅力的なビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なストックメディアを利用し、HeyGenの字幕/キャプションによる簡潔なオンスクリーン字幕と組み合わせて、テンポの速いものにしてください。さまざまなプラットフォームに対応するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保し、ダイナミックなビデオ作成を実現します。
開発者とパワーユーザー向けに、複雑な新しいワークフローの詳細な説明を提供する60秒の製品ビデオを作成します。ビジュアルスタイルはクリーンでチュートリアルのようなもので、情報提供のトーンを持たせます。HeyGenのAIアバターを使用して各ステップを明確に示し、スクリプトからの正確なテキストからビデオへの説明を伴い、徹底的な製品アップデートを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品アップデートビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ダイナミックで魅力的な製品アップデートビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、新機能や改善点を簡単に強調し、オーディエンスが製品に関心を持ち続けるようにします。このプラットフォームはビデオ作成を簡素化し、メッセージに集中し、迅速にビデオを生成できるようにします。
HeyGenは魅力的な製品ビデオを生成するためのAIアバターを提供していますか？
はい、HeyGenは製品ビデオを生き生きとさせる高度なAIアバターを提供しています。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを組み合わせることで、ビデオストーリーテリングを強化し、製品デモンストレーションをよりインタラクティブで魅力的なものにします。この機能はビデオ作成の方法を変革します。
HeyGenはビデオ作成を効率化するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、ビデオ作成のワークフローを効率化するための包括的なクリエイティブツールを提供しています。幅広いビデオテンプレートを活用し、スクリプト作成支援を利用し、豊富なストックメディアライブラリ、ボイスオーバー、自動字幕を使用してコンテンツを強化し、使いやすいドラッグアンドドロップエディター内で作業できます。
HeyGenで作成したビデオでブランドの一貫性とアクセシビリティを維持できますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込み、自動字幕を追加して、ブランドの一貫性を強化する視覚的に魅力的なビデオを作成できます。