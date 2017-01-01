製品アップデートジェネレーター: 新機能を迅速に発表
数分で魅力的な製品アップデートを生成。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、機能を明確に伝え、ユーザーエンゲージメントを向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソフトウェア開発者や技術ライター向けに、リリースノートを創造的に提示する方法を示す60秒のナラティブビデオを作成してください。ビデオはクリーンでイラスト的なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenの「AIアバター」によって会話調で情報豊かなトーンで届けられ、複雑なアップデートを事前にデザインされたテンプレートを使用して簡単に理解できるストーリーに変えます。
小規模ビジネスオーナーやインディーデベロッパーをターゲットにした30秒のエネルギッシュなプロモーションビデオを開発し、製品アップデートのための広範なカスタマイズオプションを強調してください。ビジュアルスタイルは明るく、非常にパーソナライズされ、温かく励ましのナレーションで強化され、HeyGenの多様な「テンプレート＆シーン」を使用して、ユーザーがどれだけ迅速に発表を自分のブランドアイデンティティに完璧に合わせてカスタマイズできるかを強調します。
カスタマーサクセスチームや内部コミュニケーションマネージャー向けに、単純なテキストのリリースノートがどのようにしてプロフェッショナルで影響力のあるビデオコンテンツに変わるかを示す50秒の説明ビデオを生成してください。ビデオは明確で簡潔な美学を採用し、スムーズなトランジションと自信に満ちたナレーターを備え、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能の力に焦点を当て、アップデートを明確かつ効率的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品アップデートの発表をビジュアルで強化できますか？
HeyGenは「AIアバター」、「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」、および「ボイスオーバー生成」を活用して、「製品アップデート発表」を魅力的なビデオコンテンツに変えます。これらの「ビジュアルまたはマルチメディア要素」は、「ユーザーエンゲージメント」を高め、「新機能」や「パフォーマンスの向上」を明確に伝えるために重要です。
リリースノートを迅速に生成するためのテンプレートはどのようなものがありますか？
HeyGenは「製品リリースノートジェネレーター」に特化したさまざまな「テンプレート」とシーンを提供しており、プロセスを非常に「時間節約」します。これらの事前にデザインされたレイアウトは、「バグ修正」や重要な「製品リリース」に関して、アップデートを明確かつ効率的に伝えるのに役立ちます。
HeyGenのAIテキストジェネレーターは新機能を効果的に伝えるのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenの統合された「AIテキストジェネレーター」は、「リリースノート」のための魅力的なスクリプトを作成するのを支援し、アップデートを明確かつプロフェッショナルに伝えます。この機能は「新機能」とその利点を明確にし、発表プロセス全体を効率化します。
HeyGenはブランド化された製品アップデートのためのカスタマイズオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは「カスタマイズオプション」と「ブランディングコントロール」を提供しており、会社のアイデンティティに合わせて「製品アップデートジェネレーター」ビデオを調整できます。ロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアル要素を簡単に組み込んで、アップデートを明確かつ一貫して伝えることができます。