プロダクトアンボクシングビデオメーカー: AIによるクリエーション

リアルなAIアバターを使用して高品質なアンボクシング動画を簡単に制作し、ブランドの存在感を高めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターを目指す方は、視聴者を魅了する45秒の洗練された商品アンボクシング動画を制作できます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンから始め、ダイナミックなトランジションとプロフェッショナルなナレーションを追加し、字幕/キャプション機能を利用して、現代的で魅力的な音声ビジュアル体験を確保しましょう。
サンプルプロンプト2
インフルエンサーやレビュアーは、60秒の魅力的な商品レビューとアンボクシング動画でソーシャルメディアの存在感を高めることができます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用してビジュアルを強化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートで、プラットフォーム全体でコンテンツをシームレスに最適化しましょう。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームは、HeyGenのAIプロダクトアンボクシングビデオジェネレーターを使用して、迅速に情報豊かな30秒のアンボクシング動画を生成できます。スクリプトを入力してテキストからビデオへの機能を活用し、AIアバターを使って製品の利点をテンポの速いプロフェッショナルなビジュアルスタイルで紹介し、多様なマーケティングチャネル向けに迅速なコンテンツ作成を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロダクトアンボクシングビデオメーカーの使い方

新製品を紹介し、視聴者を魅了するプロフェッショナルで魅力的なプロダクトアンボクシング動画を、使いやすいプラットフォームで簡単に作成しましょう。

Step 1
ビデオスクリプトを作成
スクリプトを書いたり貼り付けたりして始めましょう。当プラットフォームの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能が、あなたの言葉をダイナミックなビジュアルコンテンツに変換し、魅力的な「アンボクシング動画」を作成するのを助けます。
Step 2
ビジュアルとシーンを選択
さまざまな「ビデオテンプレート」とシーンから選び、製品に最適なビジュアルストーリーを確立しましょう。ストックメディアを活用するか、自分のメディアをアップロードして、主要な特徴を強調します。
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを追加
「ボイスオーバー生成」機能を使用して、明確なナレーションでビデオを強化します。また、「キャプション」を自動生成して、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させることができます。
Step 4
最終ビデオをエクスポート
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を利用して、ビデオがブランドアイデンティティに合致するようにします。その後、さまざまなアスペクト比で磨かれたアンボクシングビデオをエクスポートし、「YouTube」などのプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品と特徴を紹介

eコマースやレビュー向けに、AI生成のダイナミックなアンボクシングコンテンツを通じて、製品の特徴と利点を効果的に強調します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロダクトアンボクシング動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenはプロセス全体を効率化し、スクリプトをダイナミックなプロダクトアンボクシング動画に簡単に変換できます。ビデオテンプレートと直感的な編集ツールを提供し、広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルなコンテンツを作成できるようにし、高品質なアンボクシング動画を効率的に制作します。

HeyGenはアンボクシング動画コンテンツのカスタマイズにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは広範なクリエイティブな柔軟性を提供し、ロゴや色などのブランディングコントロールでアンボクシング動画をカスタマイズできます。また、メディアライブラリを利用し、テキストアニメーションを追加し、適切なバックグラウンドミュージックを選択して、視覚的に魅力的でユニークなコンテンツを作成できます。

HeyGenはAIアバターを活用してアンボクシング動画を強化しますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターを統合しており、魅力的な表情とリアルな声でアンボクシング動画をプレゼンテーションできます。この革新的な機能は、AIボイスオーバーと組み合わせて、ダイナミックなナレーションと特徴のハイライトを可能にし、カメラで人を撮影する必要がないため、優れたAIプロダクトアンボクシングビデオジェネレーターとなっています。

HeyGenはソーシャルメディアやYouTubeに適したアンボクシング動画の生成をどのように支援しますか？

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにアンボクシング動画を最適化し、アスペクト比のリサイズとソーシャルメディアやYouTube向けの簡単なエクスポートオプションを提供します。また、自動キャプションを含め、事前にデザインされたビデオテンプレートを利用して、幅広い視聴者に向けたコンテンツの準備と最大限のエンゲージメントを確保します。