新しいソフトウェア機能を紹介する、潜在顧客をターゲットにした45秒の動的な製品デモ動画を制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、魅力的なオンスクリーンテキストを使用し、アップビートで現代的なバックグラウンドミュージックと明確で熱意のあるAI生成のナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して製品を紹介し、メッセージがソーシャルメディアで共有されるように簡潔で魅力的にしてください。

ビデオを生成