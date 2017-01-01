製品チュートリアルビデオジェネレーター：魅力的なハウツーガイドを作成
強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、魅力的な製品チュートリアルを瞬時に制作。
新しいソフトウェアユーザーとカスタマーサポートチーム向けに設計された90秒の説明ビデオを想像してください。当社プラットフォームのマルチユーザーコラボレーション機能を詳述します。美的感覚は魅力的でモダンであり、鮮やかなテンプレートとシーンを活用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して制作を効率化します。音声は明るく情報豊かで、このAIチュートリアルビデオジェネレーターの高度な機能をスムーズかつ明確に説明します。
グローバルなeコマースベンダー向けに、当社プラットフォームの国際配送統合を紹介する包括的な2分間の製品ウォークスルーを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、多様なイメージをサポートするメディアライブラリ/ストックを活用し、言語を超えて理解を助けるために明確な字幕/キャプションを組み込みます。このAIプロダクトビデオジェネレーターのプレゼンテーションは、自信とグローバルな到達範囲を伝え、複雑な機能を世界中でアクセス可能にします。
デジタルマーケターとコンテンツクリエーターを対象にした45秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発し、当社のドラッグ＆ドロップビデオエディターを使用して魅力的なソーシャルメディア広告を迅速に作成する方法を示します。ビジュアルデザインはテンポが速く視覚的に魅力的であり、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、メディアライブラリ/ストックサポートを利用してコンテンツを豊かにします。音声はエネルギッシュでインパクトがあり、この強力なプロダクトビデオメーカーの効率性を強調し、迅速なキャンペーン展開を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品ビデオの作成を加速できますか？
HeyGenは強力な「AIプロダクトビデオジェネレーター」として機能し、プロフェッショナルな「製品チュートリアルビデオ」や「マーケティングビデオ」の制作を劇的に加速します。統合された「AIアバター」と「AIボイスオーバー」により、広範な技術スキルを必要とせずに迅速なコンテンツ生成が可能です。
HeyGenはビデオコンテンツのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは「ブランドカスタマイズ」のための強力な技術的機能を提供し、シーンの配置と変更を簡単に行える「ドラッグ＆ドロップエディター」を含みます。ユーザーは多様な「ビデオテンプレート」を活用し、ブランド要素を統合して一貫した外観を実現できます。
HeyGenはアニメーション要素を含む魅力的な説明ビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは優れた「説明ビデオ」メーカーであり、リアルな「AIアバター」と鮮やかな「アニメーションビデオ」を使用して、動的で魅力的なコンテンツを作成できます。説得力のあるビジュアルとナレーションを通じて、複雑な情報を明確かつ簡潔に伝えることができます。
HeyGenは多言語ビデオ制作を支援しますか？
はい、HeyGenは「65以上の言語での翻訳」を支援し、「カスタマートレーニング」やその他のコンテンツでグローバルなオーディエンスにリーチすることを可能にします。高度な「AIボイスオーバー」と組み合わせることで、ビデオが世界中でアクセス可能で影響力のあるものになります。