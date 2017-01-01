プロダクトチュートリアルジェネレーター：オンボーディングとサポートを簡素化
AIアバターを使用してプロフェッショナルなステップバイステップガイドを簡単に生成し、オンボーディングとカスタマーサクセスを向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャーやオンボーディングスペシャリストを対象に、HeyGenを究極のプロダクトチュートリアル生成ツールとして紹介する90秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは魅力的で解決志向であり、鮮明な画面録画と直感的なUIアニメーションを特徴とし、フレンドリーでありながら権威あるAIナレーションで語られます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、詳細なプロダクトウォークスルーを迅速に作成する方法を強調してください。
カスタマーサクセスチームや社内トレーナー向けに、HeyGenを使用して包括的なビデオドキュメントとインタラクティブデモを作成する方法を示す2分間のビデオを開発してください。ビジュアル美学は情報的でサポート的であり、よく整理されたテンプレートシーンと明確なオンスクリーンテキストを特徴とし、落ち着いた安心感のあるAIナレーションでバックアップされています。字幕/キャプションを追加して、多様な視聴者のアクセシビリティと理解を向上させる方法を紹介してください。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナル向けに、HeyGenがプロフェッショナルなステップバイステップガイドの制作をどのように簡素化するかに焦点を当てた45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは動的でユーザーフレンドリーであり、HeyGenの豊富なビデオテンプレートとシーンを活用し、活気に満ちたエネルギッシュなAIナレーションを組み合わせます。事前にデザインされたテンプレートを活用して、チュートリアルを迅速にブランド化し展開する効率性を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはプロダクトチュートリアルのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームで、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを生成し、テキストスクリプトをAIナレーションで魅力的なコンテンツに変換できます。これにより、プロダクトチュートリアルの制作時間が大幅に短縮されます。このエンドツーエンドのビデオ生成機能により、高品質な出力が効率的に保証されます。
HeyGenはインタラクティブデモのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはインタラクティブデモのために、動的変数や条件分岐を含む強力な技術的機能を提供し、ユーザー体験をパーソナライズします。Magic Captureを使用してHTMLデモを録画し、トラッカブルリンクを介して共有することができ、効果的なデモの自動化とユーザーエンゲージメントの洞察を得ることができます。これにより、クリエイターは洗練された応答性のあるデモンストレーションを構築することができます。
HeyGenで作成したビデオの外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオがあなたのブランドアイデンティティに合うようにするための広範なブランドカスタマイズオプションを提供します。さまざまなビデオテンプレートを活用し、ロゴやブランドカラーを組み込み、豊富なメディアライブラリを利用できます。さらに、アスペクト比のリサイズとエクスポートにより、あらゆるプラットフォームに合わせてコンテンツを適応させることができます。
HeyGenは包括的なプロダクトドキュメントの制作にどのように役立ちますか？
HeyGenはAIを活用したハウツーガイドジェネレーターとして機能し、詳細なビデオドキュメントやSOPのステップバイステップガイドを簡単に作成できます。あなたのアクションをキャプチャして、複雑なプロダクト機能を理解しやすいビデオ形式に簡素化します。これにより、貴重な教育コンテンツが効率的かつ一貫して制作されます。