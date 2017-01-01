製品トレーニングビデオメーカー: 学習成果を向上
カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、技術トレーニングのための魅力的なハウツーガイドとビデオドキュメンテーションを迅速に生成します。
L&Dチームを対象にした45秒の情報豊かなビデオを開発し、魅力的なトレーニングビデオを作成するための新しいアプローチを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでダイナミックであり、重要なポイント間のスムーズなトランジションを使用しながら、AIアバターがコアメッセージを伝え、その独自の存在感が学習者の記憶保持とインタラクションを大幅に向上させる方法を強調します。
マーケティング専門家を対象にした60秒のチュートリアルスタイルのビデオを制作し、複雑なソフトウェア機能をオーディエンスに解明する必要があります。ビジュアルプレゼンテーションは明確で簡潔であり、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して生成された自信に満ちた権威あるナレーションを補完し、全体を通じて正確さと一貫したトーンを確保します。
フリーランサーやソロプレナー向けに、効果的なビデオドキュメンテーションを迅速に作成するためのダイナミックな30秒のハウツーガイドビデオをデザインします。ビジュアルの美学はテンポが速くアクション指向であり、画面上のテキストを強調し、自動字幕/キャプションによって最大限のアクセシビリティを実現し、明確で簡潔な指示が最小限の労力で達成可能であることを証明します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように製品トレーニングビデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenは、魅力的な製品トレーニングビデオを簡単に作成する力を提供します。AIアバターとさまざまなテンプレートを活用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、プロフェッショナルなトレーニングビデオの作成プロセスを大幅に簡素化します。
効果的なトレーニングビデオを作成するためにHeyGenはどのような機能を提供しますか？
包括的なAIビデオプラットフォームとして、HeyGenはAIナレーション、画面録画、さまざまな要素を組み合わせた詳細なビデオドキュメンテーションの作成を可能にする強力な機能を提供します。これにより、コンテンツ作成のワークフローが効率化されます。
HeyGenはL&Dチームがコンプライアンス研修や社員のオンボーディングを開発するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、L&Dチームがコンプライアンス研修や社員のオンボーディングのためのコンテンツを効率化するのに最適です。多様なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、一貫性のある高品質なトレーニング資料を迅速に作成できます。
HeyGenはトレーニングコンテンツのビデオ編集プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトから直接テキストからビデオへの生成を可能にすることで、ビデオ編集プロセスを簡素化します。直感的なプラットフォームは強力なビデオエディターとして機能し、AIナレーションや字幕/キャプションなどの要素を自動的に追加し、複雑な編集作業を簡単にします。