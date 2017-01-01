新入社員向けにL&Dチームが使用する、45秒の魅力的な製品トレーニングビデオを作成してください。新しいソフトウェア機能を紹介し、洗練されたモダンなビジュアルスタイルで、クリーンなアニメーションと画面上のテキストを使用して主要な機能を強調し、プロフェッショナルでアップビートなナレーションを加えます。HeyGenのAIアバターがこの魅力的なビデオコンテンツを提供し、トレーニングに個性を与えながら複雑なステップを明確に説明する方法を示してください。

