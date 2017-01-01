製品トレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なコースを作成
AIアバターを使用してL&Dチーム向けに魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成し、複雑なドキュメントを理解しやすいトレーニングに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客向けに、あまり使われていないが強力な製品機能を説明する60秒のハウツーガイドをデザインしてください。ビジュアルスタイルは、鮮明な画面録画とダイナミックなトランジションを組み合わせ、各ステップが簡単にフォローできるようにし、落ち着いた指導的なナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用してナレーションを迅速に生成し、自動字幕を追加してすべての視聴者のアクセシビリティと理解を向上させ、優れたビデオドキュメントとして機能させます。
従業員向けに、今後の包括的な製品トレーニングモジュールを発表する30秒のダイナミックなティーザービデオを制作してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで視覚的に豊かであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの素晴らしいビジュアルを取り入れ、エキサイティングなバックグラウンドミュージックとインパクトのあるナレーションを組み合わせます。事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、この魅力的なビデオコンテンツを迅速に組み立て、完全なトレーニング体験への期待を高め、トレーニングビデオ制作を効率化します。
サポートチーム向けに、一般的な製品FAQや最近の小さな機能変更に関する40秒の簡潔なビデオアップデートを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで直接的であり、重要な情報を強調するクリアなテキストオーバーレイとグラフィックに焦点を当て、会話調でありながら権威あるナレーションを添えます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるビデオを確保し、これらのFAQに関する内部コミュニケーションチャネル全体で迅速かつ簡単に更新できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはL&DチームやクリエイターがAIを使用して高品質な製品トレーニングビデオを生成するのを支援します。AIアバターとAIナレーションを活用して、複雑な情報を理解しやすいチュートリアルに変換し、魅力的なビデオコンテンツを効率的に制作します。
HeyGenはどのような機能を提供してパーソナライズされたビデオコンテンツを作成できますか？
HeyGenは多様なAIアバターと強力なAI音声生成機能を提供し、パーソナライズされた素晴らしいビジュアルを作成できます。テキストプロンプトを入力するだけで、同期された音声とダイナミックなトーキングヘッドを生成し、ビデオをよりインパクトのあるものにします。
HeyGenはハウツーガイドやビデオドキュメントの制作を簡単にしますか？
はい、HeyGenは直感的なAIビデオプラットフォームを通じて、ハウツーガイドやビデオドキュメントの制作を大幅に簡素化します。事前に構築されたテンプレートと使いやすいエディターを利用して、トレーニングビデオ制作を効率化し、迅速かつ一貫した更新を確保します。
HeyGenはどのようにしてテキストをプロフェッショナルなビデオに変換しますか？
HeyGenの革新的なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターは、スクリプトを簡単にプロフェッショナルなビデオに変換します。プラットフォームは高度なAIナレーションとカスタマイズ可能なシーンを組み合わせ、広範な制作経験を必要とせずに高品質なビデオコンテンツを迅速に制作できます。