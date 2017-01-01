製品ティーザービデオメーカー：魅力的なプロモを迅速に作成

AI編集ツールとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で素晴らしい製品ティーザーを即座に開始。

テクノロジーに精通したスタートアップをターゲットにした1分間のダイナミックなビデオを作成し、HeyGenのAIティーザービデオメーカーがどのようにしてコンセプトを魅力的なプロモーションに迅速に変えることができるかを紹介します。ビジュアルスタイルはスリークでモダンにし、HeyGenのユーザーインターフェースのスクリーン録画とクイックカットを特徴とし、アップビートなエレクトロニック音楽とプロフェッショナルなナレーションでスクリプトからのテキストをビデオに変換する力を説明します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して素晴らしい製品ティーザーを作成する簡単なプロセスを示す90秒の簡潔なビデオを開発します。ドラッグ＆ドロップエディターを示すことに焦点を当てた明確で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、親しみやすいナレーションと、HeyGenのテンプレートとシーンをどのように簡単に活用できるかを強調するインスピレーションを与える背景音楽を伴います。
サンプルプロンプト2
多様なオーディエンスにリーチするグローバルマーケティングチームやコンテンツクリエイターを対象とした2分間のチュートリアルスタイルのビデオを制作し、HeyGenのAIボイスオーバーとAI字幕の高度な機能を強調します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでアクセスしやすく、異なる言語オプションと正確なキャプションを示し、複数の異なるAIボイスと微妙な国際的な背景音楽を特徴とし、HeyGenの強力なボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能を示します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケターやデジタルコンテンツプロデューサー向けに、HeyGenがAIテキストからビデオへの変換を使用して静止画像を魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換できる方法を明らかにする45秒の活気あるビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはダイナミックでクリエイティブにし、速いトランジションとインパクトのあるテキストオーバーレイを備え、トレンディでエネルギッシュな音楽とクイックナレーションを設定し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能とメディアライブラリ/ストックサポートがコンテンツの再利用をどのように簡素化するかを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品ティーザービデオメーカーの使い方

次の製品発売のために注目を集め、エンゲージメントを促進するように設計されたAIを使用して、魅力的な製品ティーザービデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択するか、新規作成を開始
インパクトのある製品ティーザーのために設計されたカスタマイズ可能なテンプレートから選択するか、新規作成を開始し、スクリプトを入力するだけでHeyGenのテキストからビデオへの機能を活用します。
2
Step 2
製品メディアとスクリプトを追加
製品画像やビデオクリップをアップロードし、スクリプトを入力します。プラットフォームは追加のアセットのためのロイヤリティフリーメディアライブラリをサポートし、自然な音声のボイスオーバーを生成できます。
3
Step 3
AI編集ツールを適用
AI編集ツールを使用してティーザーを強化し、正確な字幕/キャプションを自動的に生成し、すべての視聴者にメッセージが明確でアクセスしやすいことを保証します。
4
Step 4
ティーザーをエクスポートして共有
ビデオを完成させ、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズを利用し、高解像度でエクスポートします。あなたのプロモビデオメーカーの作成は、インパクトを与える準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功を通じて製品の価値を強調

満足した顧客を紹介する魅力的なAIビデオを作成し、製品の実証済みの価値と利点を効果的にティーザーします。

background image

よくある質問

HeyGenはAIティーザービデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIテキストからビデオへの機能を使用して、製品ティーザービデオの作成を簡単にします。スクリプトを入力するだけで、AI編集ツールがAIボイスオーバーとアバターを使用してプロフェッショナルなコンテンツを生成します。

HeyGenでの製品ティーザービデオのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、ドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートを含む、製品ティーザーのための広範なカスタマイズを提供します。ブランドのロゴや色を簡単に適用して、すべてのマーケティング活動で一貫したメッセージを確保できます。

HeyGenはティーザービデオに自動的に字幕と声を追加できますか？

もちろんです。HeyGenはAI字幕とAIボイスオーバーをワークフローに直接統合し、ビデオ制作を効率化します。テキストからスピーチエンジンが製品ティーザーのための魅力的なナレーションを自動的に生成し、アクセシビリティとリーチを向上させます。

HeyGenはティーザービデオコンテンツを強化するためのメディアライブラリを提供していますか？

はい、HeyGenは包括的なロイヤリティフリーのメディアライブラリを備えており、多様なストックアセットで製品ティーザービデオを簡単に強化できます。また、自分のメディアをアップロードし、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム用に異なるアスペクト比でエクスポートすることもできます。