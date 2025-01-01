ビジネス向け究極の製品サポートビデオメーカー
AIアバターを使用してプロフェッショナルなカスタマーサポートビデオを簡単に作成し、生産性を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のユーザーを対象に、複雑なSaaSアプリケーションの最近の機能アップデートを説明する45秒のビデオを制作してください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してダイナミックなレイアウトを実現します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でモダンであり、ストック映像のクイックカットを使用して主要な利点を強調し、親しみやすく情報豊富なナレーションを使用します。
グローバルユーザー向けに、デバイス設定を最適化するためのクイックテクニカルティップを提供する30秒のショートビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは直接的でミニマリストであり、明確な画面上の指示に焦点を当て、HeyGenによって自動生成された字幕/キャプションで強化され、ニュートラルでガイドするようなナレーションを伴います。
企業向けソフトウェアの新しい高度な機能の展開を詳細に説明する、内部サポートチーム向けの2分間のトレーニングビデオを設計してください。ビジュアルスタイルは非常にプロフェッショナルで詳細であり、複雑なステップを明確に示すビジュアルを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用してカスタムナレーションを生成し、視聴者が各複雑なステップを完全に理解できるようにし、異なるプラットフォーム用に複数のアスペクト比でビデオをエクスポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品サポートビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの生成やリアルなAIアバターなどの高度なAI機能を使用して、魅力的な製品サポートビデオを簡単に作成できるようにし、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenはビデオ編集にどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なテキストから音声への機能などの高度なAI機能を活用し、効率的なビデオ編集とパーソナライズされたコンテンツ作成を、複雑な従来のソフトウェアを使用せずに実現します。
HeyGenはサポート以外のさまざまな種類の製品ビデオに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは多用途なビデオ制作ソリューションであり、マーケティング、セールス、トレーニング目的の魅力的な製品ビデオを効率的に作成するための幅広いテンプレートとブランディングコントロールを提供します。
HeyGenを使用するために技術的なビデオ編集の経験は必要ですか？
いいえ、HeyGenは使いやすさを重視した直感的なドラッグアンドドロップエディターを備えており、事前のビデオ編集の専門知識や広範なトレーニングなしで誰でも高品質なビデオを作成できます。