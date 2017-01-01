製品サポート説明生成ツール：魅力的な動画を作成

HeyGenの強力なボイスオーバー生成を使用して、顧客の理解を深める明確な製品サポート説明を簡単に作成します。

顧客サポートのオンボーディングを効率化することを想像してください。HeyGenの「製品サポート説明生成ツール」を使用して、新しいユーザーが複雑な情報を簡単に理解できるようにする30秒のダイナミックな説明動画を作成します。この動画は、小規模ビジネスのオーナーや顧客サポートマネージャーを対象としており、明るくフレンドリーなビジュアルスタイルと明確なナレーションを特徴とし、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、時間を節約し、ユーザーの理解を深める魅力的なコンテンツを迅速に構築します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
「AI搭載の説明生成ツール」技術の力を発見し、マーケティングチームが魅力的なコンテンツを簡単に作成できる45秒の動画を制作します。現代的でダイナミック、かつプロフェッショナルなビジュアルスタイルを目指し、魅力的なAIボイスを伴い、HeyGenの「AIアバター」がどのようにして洗練された「AI機能」を作り出し、コンテンツクリエイターやマーケティング専門家にブランドを際立たせるかを示します。
サンプルプロンプト2
既存の「スクリプトから動画」コンテンツを、ソーシャルメディア向けの洗練された「ビジュアル説明ガイド」に変換する60秒の指導動画を、コンテンツ戦略家や教育者向けに設計します。情報豊かで明確なビジュアルスタイルを採用し、さまざまなプラットフォームに適応可能で、HeyGenの「スクリプトから動画への変換」機能と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の能力を強調し、コンテンツの再利用をシームレスに行い、動画作成を非常に簡単でアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト3
プロダクトマネージャーは、新機能を紹介するための30秒の「説明動画」を迅速に必要としています。洗練されたブランドビジュアルスタイルと簡潔な画面上のテキストを求めています。この動画は、プロダクトマネージャーやマーケティング専門家を対象としており、HeyGenを使用してすべての要素を「カスタマイズ」できる能力を強調します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」が豊かなビジュアルストーリーテリングを可能にし、明確な「字幕/キャプション」で普遍的なアクセシビリティを補完し、メッセージが効果的に伝わることを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品サポート説明生成ツールの使い方

AI搭載ツールを使用して、明確で魅力的な製品サポート説明動画を簡単に作成し、時間を節約しながら顧客の理解を深めます。

1
Step 1
説明コンテンツを作成
製品サポート動画を開始するために、さまざまな**テンプレートとシーン**から選択します。これにより、コンテンツの構造化された出発点が提供されます。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを追加
リアルな**AIアバター**を統合して製品情報を提示し、サポート説明をより魅力的で親しみやすいものにし、説得力のある**AI動画**を作成します。
3
Step 3
音声とブランディングで洗練
動画に明確なナレーションを追加するために、**ボイスオーバー生成**機能を使用します。これにより、メッセージが視聴者に容易に理解され、高品質な**ボイスオーバー**が提供されます。
4
Step 4
完成した説明をエクスポート
動画を完成させ、さまざまなプラットフォームに対応するために**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を使用します。これにより、共有が容易になり、重要なサポートを迅速に提供し、顧客の時間を**節約**します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客トレーニングを強化

.

魅力的な説明動画を作成することで、顧客のセルフサービスと製品採用を改善し、トレーニングのエンゲージメントと保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして説明動画の作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してスクリプトを魅力的なビジュアル説明ガイドに変換し、説明動画作成プロセスを大幅に簡素化します。そのAI搭載機能により、迅速な制作が可能となり、貴重な時間を節約します。

HeyGenで説明動画のクリエイティブなカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenでは、豊富なテンプレート、ブランドコントロール、魅力的なアニメーションを使用して説明動画を完全にカスタマイズできます。これにより、ビジュアル説明ガイドがブランドの独自の美学に完全に一致することを保証します。

HeyGenは説明動画のためのボイスオーバーとキャプションを生成できますか？

はい、HeyGenは高品質なボイスオーバーと自動字幕を生成する強力なAI機能を備えています。これにより、アクセシビリティが向上し、視聴者に対して明確なコミュニケーションが保証されます。

HeyGenは製品サポートの説明動画作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは詳細なビジュアルガイドを作成するための使いやすいプラットフォームを提供する、理想的な製品サポート説明生成ツールです。ドラッグ＆ドロップエディターと豊富なメディアライブラリにより、明確な顧客サポートコンテンツを簡単に制作できます。