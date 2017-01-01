製品スポットライトビデオメーカー: 魅力的なデモを作成
AIビデオジェネレーターを使用して、強力なテンプレートとシーンを活用し、素晴らしいプロモーションビデオを自動化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けの新しいB2B SaaSプラットフォームの「製品機能ビデオ」を説明する45秒のプロフェッショナルなビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かであり、画面上のデモンストレーションを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された落ち着いた権威ある声でプラットフォームを効率的な「AIビデオジェネレーター」として紹介します。
ライフスタイルブロガーや環境に配慮した消費者を対象とした、エコフレンドリーなファッションラインを紹介する60秒の魅力的なプロモーションビデオが必要です。このビデオは、暖かく自然な照明と憧れのライフスタイルショットを特徴とし、柔らかくインスパイアリングな背景音楽で強化されます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して物語を作り、原始的なアイデアを説得力のある「プロモーションビデオ」に変えます。
忙しいプロフェッショナルを引き付けるために設計された30秒の簡潔なビデオを生成し、職場の一般的な課題に対する手間のかからない解決策として新しい生産性アプリを紹介します。この制作には、モダンで直接的なビジュアルと、HeyGenのAIアバター機能を使用してプロフェッショナルなAIアバターによって提供される明確で簡潔なナラティブが必要です。「高品質な製品ビデオ」を迅速に価値を伝え、行動を促すことを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品スポットライトビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的な「AI製品ビデオジェネレーター」として機能し、「事前デザインされたテンプレート」と「AI駆動ツール」でプロセスを簡素化します。製品のベストな特徴を強調し、観客との強い結びつきを育む「魅力的な製品デモ」を簡単に作成できます。
HeyGenを使用してブランド要素で製品ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、ロゴ、色、その他のブランド資産を「プロモーションビデオ」にシームレスに統合できます。これにより、すべての「製品ビデオ」が一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenが製品機能ビデオの効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenの「AIビデオジェネレーター」は、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して「製品機能ビデオ」を迅速に制作する力を与えます。広範な「メディアライブラリ」とボイスオーバー生成のオプションにより、説得力があり情報豊かなコンテンツを作成するためのすべてのリソースが揃っています。
HeyGenはどのようにして製品ビデオが高品質でさまざまなプラットフォームに対応できることを保証しますか？
HeyGenは「自動化されたビデオ制作」のために設計されており、一貫して「高品質な製品ビデオ」を提供します。「さまざまなアスペクト比でのエクスポート」が可能で、ソーシャルメディアからプレゼンテーションまで、あらゆるプラットフォームに最適化されたビデオコンテンツを確実にします。