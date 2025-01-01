製品紹介ビデオメーカー: 魅力的な製品デモを作成

HeyGenの高度な音声生成を使用して、コンバージョン率の高い製品ビデオを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに45秒の製品紹介ビデオを開発し、新しいソフトウェアアップデートの使いやすさと主要な利点を強調します。HeyGenの豊富なビデオテンプレートを活用し、忙しい起業家の関心を引くために情報を迅速に伝える目立つ字幕を組み込んだ、明るく魅力的なビジュアルスタイルを採用します。
サンプルプロンプト2
B2Bの意思決定者を対象とした1分30秒の教育的な説明ビデオを設計し、新しいサービスの戦略的利点を詳述します。HeyGenのフレンドリーでありながら権威あるAIアバターを使用し、スクリプトからのテキストビデオ機能を通じて正確にスクリプトを伝え、ビジネス志向の視聴者に複雑な概念を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト3
マーケティング専門家を対象とした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、ソーシャルメディアでのエンゲージメントを図り、製品のバイラルポテンシャルを示します。ビジュアルスタイルは高速でエネルギッシュであり、HeyGenのメディアライブラリからの多様なストックメディアを豊富に使用し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してリーチとインパクトを最大化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品紹介ビデオメーカーの使い方

直感的なプラットフォームで魅力的な製品ビデオを迅速かつ簡単に作成し、AIを活用した機能でオーディエンスを引き付けます。

1
Step 1
製品ビデオを作成
多様なコレクションからプロフェッショナルなビデオテンプレートを選択するか、スクリプトを生成して製品紹介を簡単に始めましょう。
2
Step 2
製品資産をアップロード
製品写真やビデオクリップを簡単にアップロードします。ライブラリからのストックメディアと組み合わせ、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してキャンバス上に配置します。
3
Step 3
AIとブランディングでカスタマイズ
音声生成を使用して魅力的なAI音声を追加し、AIアバターを統合し、ブランドの色とロゴをブランディングコントロールで適用して、統一感のあるプロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
ショーケースをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートで高品質の製品紹介ビデオをレンダリングします。ダウンロードして、希望するすべてのプラットフォームで共有し、より広いオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

本物の顧客成功事例をフィーチャーした魅力的なAIビデオを簡単に生成し、製品の実際の影響を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして製品紹介ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとリアルなAI音声技術を活用して、ユーザーが魅力的な製品紹介ビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、複雑な技術スキルを必要とせずに効率的に製品ビデオを生成できます。

HeyGenのプラットフォームで製品デモビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは製品デモビデオのカスタマイズオプションを豊富に提供しており、ビデオの背景を削除したり、動的な字幕を追加したり、ブランドの美学に合わせたプロフェッショナルなビデオテンプレートを利用することができます。

HeyGenは効率的な製品ビデオ制作のためにどのような技術ツールを提供していますか？

HeyGenは強力なAI製品ビデオジェネレーターやテキストからビデオへの機能などの高度な技術ツールを提供しており、スクリプトから直接音声を生成することができます。これにより、製品ビデオ制作のワークフローが最大限に効率化されます。

HeyGenは自分の製品写真やブランディング要素のアップロードをサポートしていますか？

はい、HeyGenでは自分の製品写真やその他のメディア資産を簡単にアップロードしてビデオに統合することができます。プラットフォームにはロゴや色などの包括的なブランディングコントロールも含まれており、製品ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。