製品紹介ビデオメーカー: 魅力的な製品デモを作成
HeyGenの高度な音声生成を使用して、コンバージョン率の高い製品ビデオを簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに45秒の製品紹介ビデオを開発し、新しいソフトウェアアップデートの使いやすさと主要な利点を強調します。HeyGenの豊富なビデオテンプレートを活用し、忙しい起業家の関心を引くために情報を迅速に伝える目立つ字幕を組み込んだ、明るく魅力的なビジュアルスタイルを採用します。
B2Bの意思決定者を対象とした1分30秒の教育的な説明ビデオを設計し、新しいサービスの戦略的利点を詳述します。HeyGenのフレンドリーでありながら権威あるAIアバターを使用し、スクリプトからのテキストビデオ機能を通じて正確にスクリプトを伝え、ビジネス志向の視聴者に複雑な概念を効果的に伝えます。
マーケティング専門家を対象とした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、ソーシャルメディアでのエンゲージメントを図り、製品のバイラルポテンシャルを示します。ビジュアルスタイルは高速でエネルギッシュであり、HeyGenのメディアライブラリからの多様なストックメディアを豊富に使用し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してリーチとインパクトを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品紹介ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとリアルなAI音声技術を活用して、ユーザーが魅力的な製品紹介ビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、複雑な技術スキルを必要とせずに効率的に製品ビデオを生成できます。
HeyGenのプラットフォームで製品デモビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは製品デモビデオのカスタマイズオプションを豊富に提供しており、ビデオの背景を削除したり、動的な字幕を追加したり、ブランドの美学に合わせたプロフェッショナルなビデオテンプレートを利用することができます。
HeyGenは効率的な製品ビデオ制作のためにどのような技術ツールを提供していますか？
HeyGenは強力なAI製品ビデオジェネレーターやテキストからビデオへの機能などの高度な技術ツールを提供しており、スクリプトから直接音声を生成することができます。これにより、製品ビデオ制作のワークフローが最大限に効率化されます。
HeyGenは自分の製品写真やブランディング要素のアップロードをサポートしていますか？
はい、HeyGenでは自分の製品写真やその他のメディア資産を簡単にアップロードしてビデオに統合することができます。プラットフォームにはロゴや色などの包括的なブランディングコントロールも含まれており、製品ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。