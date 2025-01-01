製品紹介ビデオジェネレーター：魅力的なデモを作成
数分で魅力的な製品デモを作成します。私たちのAIアバターがあなたの製品ストーリーを生き生きとさせ、フォトリアリスティックな出力を保証します。
新しいサステナブルな衣料品ラインを宣伝するeコマースマーケターをターゲットにした、魅力的な45秒のAI製品ビデオを開発してください。ビデオは活気に満ちたライフスタイル志向のビジュアル美学を採用し、さまざまな設定で衣料品を着用するモデル（またはAIアバターを好む場合）を紹介し、トレンディなバックグラウンドミュージックとHeyGenのAIアバターによる自然な対話を組み合わせ、利用可能なメディアライブラリ/ストックサポートとシームレスに統合します。
SaaS企業向けに、複雑なソフトウェア機能を強調するための60秒の製品デモビデオを制作してください。ビジュアルアプローチはクリーンで指導的であり、明確なスクリーン録画と説明的なグラフィックスを組み合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成による安心感のあるナレーションでさらに強化され、技術的な観客の完全な理解を確保するために正確な字幕/キャプションを追加します。
バイラルな製品コンテンツを探しているソーシャルメディアマネージャーを魅了するために設計された、パンチの効いた15秒のソーシャルメディアティーザーをデザインしてください。ビデオは、製品のハイライトを視覚的に印象的なモンタージュで素早く展開し、多様なHeyGenテンプレートとシーンを利用して迅速に作成し、エネルギッシュなサウンドエフェクトと簡潔なオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenのアスペクト比リサイズとエクスポートを使用してさまざまなアスペクト比でエクスポートする準備が整っています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI製品ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルなAI製品ビデオを効率的に作成できる高度なAI製品ビデオジェネレーターです。私たちのプラットフォームはAIを活用して、スクリプトを魅力的な製品ビデオに変換することで、コンテンツ作成プロセス全体を簡素化します。
HeyGenで製品紹介ビデオの外観や雰囲気をカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、クリエイティブなアセット、ビデオテンプレート、カスタムブランディングを使用して製品紹介ビデオをカスタマイズできます。ブランドの美学に合わせて外観や雰囲気を簡単にカスタマイズし、ユニークで魅力的なコンテンツを確保できます。
HeyGenは製品デモのためにどのようなAIビジュアルとフォトリアリスティックな出力を生成できますか？
HeyGenは高度なAIアバターとフォトリアリスティックな出力機能を活用して、高品質の製品デモビデオを制作します。ダイナミックなAIビジュアルで製品ビデオを強化し、注目を集め、製品の詳細を明確に強調し、シネマティックなビデオ体験を提供します。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの製品ビデオをどれくらい迅速に生成できますか？
HeyGenはシームレスなワークフローを設計しており、ソーシャルメディアに最適化された魅力的な製品ビデオを迅速に作成できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して効率的なコンテンツ作成を可能にし、さまざまなプラットフォーム向けに製品ビデオをすぐに準備します。