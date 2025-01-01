製品ロードマップビデオメーカー：計画をシームレスに共有

スクリプトからのテキストビデオを活用して、明確なコミュニケーションを実現し、プロフェッショナルなビデオでステークホルダーを感動させましょう。

176/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
内部開発チームとクロスファンクショナルパートナー向けに、45秒のダイナミックなビデオを開発し、迅速なロードマップ更新ビデオクリエーターとして機能します。ビジュアルスタイルは情報的でややダイナミックであり、HeyGenの高度なAIアバター技術を使用して簡単に作成されたフレンドリーで明確なAIアバターナレーションによって重要なプロジェクトの更新を提供します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトリーダー向けに、チームメンバーに実装ロードマップを説明する30秒の簡潔な説明ビデオを制作します。このビデオには、明確なステップバイステップのアニメーションと目立つアニメーションテキストが必要で、正確で説明的なナレーションが伴います。HeyGenの効率的なスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、書かれた指示を洗練されたビジュアルガイドに変換することに焦点を当てます。
サンプルプロンプト3
グローバルステークホルダーとリモートチーム向けに、今後の機能を紹介する60秒のアクセス可能なロードマップ更新ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは視覚的に豊かで包括的であり、プロフェッショナルでありながら親しみやすいトーンで補完されます。このビデオがHeyGenの自動字幕/キャプションを活用して理解とリーチを向上させ、さまざまなオーディエンスにロードマップを明確にすることを確認します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品ロードマップビデオメーカーの仕組み

AIを活用したロードマップメーカーで、製品戦略を魅力的で共有可能なビデオに簡単に変換し、明確なコミュニケーションとプロフェッショナルなプレゼンテーションを実現します。

1
Step 1
ロードマップスクリプトを作成
製品ロードマップの主要なフェーズと機能をアウトライン化することから始めます。スクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、コンテンツを迅速に初期ビデオドラフトに変換し、すべての重要な情報が含まれていることを確認します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
ロードマップを提示するためにAIアバターを選択してビデオを強化します。これにより、コンテンツが生き生きとし、メッセージが明確かつプロフェッショナルに伝えられ、複雑な情報が理解しやすくなります。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを取り入れ、テンプレートとシーンを活用してロードマップを視覚的に構築します。ブランドの色とロゴをブランディングコントロールを使用して適用し、会社のアイデンティティと一貫性を保ちます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
製品ロードマップビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、意図したプラットフォームに最適な形式で生成します。プロフェッショナルなロードマップ更新をステークホルダーと簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品戦略の説明を効率化

.

包括的なビデオコースや製品戦略の詳細な説明を作成し、チームやステークホルダー間での広範な理解を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenは私のロードマップ更新ビデオの視覚的魅力をどのように向上させることができますか？

HeyGenはAIを活用したロードマップメーカーとして、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供し、ロードマップ更新ビデオクリエーターのプロセスを効率的で視覚的に魅力的にします。アニメーションテキストを簡単に組み込んで、重要なマイルストーンを効果的に強調できます。

HeyGenが効果的な製品ロードマップビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーション生成を使用して、スクリプトから魅力的なビデオを簡単に生成できることで、製品ロードマップビデオメーカーの体験を革新します。AIを活用したビデオ作成でビデオ制作を効率化します。

HeyGenは実装ロードマップビデオの作成を簡素化できますか？

はい、HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、AIを活用したビデオ作成体験を提供します。スクリプトを洗練された実装ロードマップビデオメーカーの資産に変換し、最小限の労力で複雑な製品戦略の更新を伝えることができます。

HeyGenはダイナミックなロードマップ更新ビデオの作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは強力なロードマップ更新ビデオクリエーターであり、ダイナミックなアニメーションテキストと多用途なテンプレートとシーンを提供し、更新を魅力的でプロフェッショナルにします。その機能により、製品戦略が効果的に伝えられます。