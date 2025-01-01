製品リリースビデオメーカー：革新を発表
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンでプロフェッショナルな製品リリースビデオを簡単にデザインし、あなたの発表を際立たせましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の製品説明ビデオを開発し、新しいソフトウェアソリューションのシンプルさと効率性を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで情報豊かにし、HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを高め、複雑な概念を明確に示すために豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用します。
一般消費者を対象にした60秒の製品発売ビデオを制作し、日常の家庭用品に対する問題解決の物語を伝えます。感情に響くナレーションをHeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて生成し、さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
カスタマイズが簡単な新しいファッションアクセサリーを宣伝するために、ソーシャルメディアユーザーの注意を引く15秒のビデオ広告をデザインします。ダイナミックなビジュアルとキャッチーでアップビートな音楽を使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、簡潔なテキストからビデオスクリプトを作成し、製品を迅速に紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品リリースビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリを提供し、製品リリースビデオの作成プロセスを簡素化します。これらのテンプレートを簡単にカスタマイズして、製品の特徴と利点を強調し、シームレスで効率的なワークフローを実現します。
HeyGenはどのようなAI機能を提供して魅力的な製品ビデオを生成しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、AIによる自動生成スクリプトやリアルなAIアバターを含む優れたAI製品ビデオ生成体験を提供します。これらの機能により、魅力的なボイスオーバーを備えた高品質なビデオを制作し、製品発売ビデオを際立たせます。
HeyGenのエディターを使用して製品ビデオを広範にカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは製品ビデオの広範なカスタマイズオプションを提供し、ブランドアイデンティティを際立たせます。豊富なグラフィックスを利用し、自分のアセットをアップロードし、広範なメディアライブラリにアクセスして、製品を完璧に紹介するユニークで魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenのツールはどのようにしてマーケティング用の魅力的な製品発売ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、マーケティング戦略を推進し、売上を増加させる魅力的な製品発売ビデオを作成するための強力なツールを提供します。ダイナミックなビデオ広告や魅力的なビデオストーリーテリングを作成することで、ソーシャルメディアプラットフォーム全体で製品を効果的に宣伝できます。