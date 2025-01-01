製品リリースビデオジェネレーター: AIでローンチビデオを作成

ダイナミックなAIアバターを活用して、簡単に高インパクトな製品リリースビデオを制作し、あなたのストーリーを伝えましょう。

サンプルプロンプト1
テックスタートアップやイノベーターをターゲットにした、30秒のスリークで未来的なビデオを制作し、AIプロダクトビデオジェネレーターの力を強調してください。ビジュアルの美学はダイナミックでインスパイアリングなもので、最先端のグラフィックスとAIアバターのプレゼンターが主要な利点を説明します。HeyGenのAIアバターを活用して、注目を集める魅力的で革新的なプレゼンテーションを行ってください。
サンプルプロンプト2
eコマース起業家やオンラインマーケター向けに、60秒の魅力的な製品デモビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで美的に心地よく、ストーリーテリングのアプローチを使用して特徴を明確に説明し、重要なポイントを示すオンスクリーンテキストと明瞭な音声を補完します。HeyGenの強力な「テンプレートとシーン」を利用して、プロフェッショナルなデモを迅速に組み立て、「字幕/キャプション」を含めて広範なアクセスを可能にしてください。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエーター向けに、注目を集めやすく共有しやすい15秒のテンポの速い製品ローンチビデオを作成してください。ビジュアルの美学は鮮やかで、クイックカットとトレンドのバックグラウンドミュージックを取り入れます。HeyGenの広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を統合してダイナミックなビジュアルを提供し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなソーシャルメディアフィードに適合させ、プラットフォーム間の互換性を確保してください。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品リリースビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで、スクリプトから高解像度のエクスポートまで、驚くほど美しい製品リリースビデオを簡単に作成し、新しいローンチを際立たせましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
メッセージを作成することから始めましょう。AIプロダクトビデオジェネレーターを使用して、魅力的なスクリプトを簡単に生成するか、自分のスクリプトを貼り付けて、製品リリースビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルフレームワークを選択
多様なビデオテンプレートライブラリから選択して、完璧なビジュアルバックドロップをデザインするか、AIアバターを使用してメッセージを生き生きとさせ、製品に合わせてシーンを調整します。
3
Step 3
プロフェッショナルな強化を追加
プロフェッショナルなナレーションを追加するか、自動字幕を統合してアクセス性を広げましょう。広範なストックメディアライブラリを活用して、コンテンツをさらに充実させます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
製品ローンチビデオが完成したら、高解像度のMP4ファイルとして簡単にエクスポートし、すべてのマーケティングチャネルやプラットフォームで即座に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品機能の説明を強化

.

ユーザーが新しい製品機能を迅速に理解できるように、明確で魅力的なトレーニングビデオを開発し、採用と満足度を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な製品デモビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なAIプロダクトビデオジェネレーターを提供しており、カスタマイズ可能なAIアバターと多様なビデオテンプレートを使用して魅力的な製品デモビデオを作成できます。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターがクリエイティブプロセスを簡素化し、理想的なプロダクトビデオメーカーとなっています。

HeyGenは製品ローンチビデオの多言語ナレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenのAIプロダクトリリースビデオジェネレーターは50以上の言語での強力なナレーション生成機能を提供しています。この機能により、製品ローンチビデオをローカライズし、高解像度のMP4ファイルで効果的にグローバルなオーディエンスにリーチできます。

HeyGenは使いやすいプロダクトビデオメーカーとして何が優れていますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリを備えており、ユーザーがプロフェッショナル品質の製品ビデオを迅速に制作できるようにします。これにより、製品ローンチビデオを含むビデオを広範な編集経験なしで作成できます。

HeyGenの製品ビデオでビジュアルやブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenでは、ロゴや色などのブランディングコントロールを使用して製品ビデオを完全にカスタマイズできます。これにより、製品ローンチビデオを強化できます。また、ビデオの背景を削除して洗練された外観を実現し、字幕を追加してアクセス性を向上させることも可能です。