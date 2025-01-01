製品クイックスタートビデオメーカー：デモを迅速に作成
高度なスクリプトからのテキストビデオ機能で、アイデアを魅力的なAI製品ビデオに瞬時に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家を対象にした45秒のプロフェッショナルな製品デモビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、明確で簡潔なナレーションが必要です。HeyGenのリアルな「AIアバター」によってプレゼンテーションに人間味を加え、製品の微妙な側面を魅力的なAI製品ビデオで説明します。
ソーシャルメディアマネージャー向けに、フラッシュセールや新機能を発表するためのダイナミックな15秒のマーケティングプロモビデオを制作してください。この短くインパクトのあるビデオは、速いペースのリズム、トレンディな音楽、大胆なテキストオーバーレイが必要で、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、簡潔な広告コピーを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。
製品マネージャー向けに、製品の主な利点と使用例を広いオーディエンスに説明するための60秒の説明ビデオをデザインしてください。ビジュアルの美学は明確で、シンプルなアニメーションを利用し、親しみやすく権威あるトーンで、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を効果的に使用して、簡潔なアニメーションビデオで主要メッセージを明確に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品ビデオを迅速かつ効率的に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルで魅力的な製品ビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なプラットフォームは、AIアバター、ドラッグアンドドロップエディター、豊富なビデオテンプレートライブラリを活用してクリエイティブなプロセスを簡素化し、数分で素晴らしいマーケティングプロモや製品説明ビデオを制作できます。
HeyGenは私のブランド製品デモビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、製品デモビデオがブランドに完全に一致するように、広範なカスタマイズオプションを提供します。ロゴやブランドカラーを簡単に統合し、メディアライブラリを利用してストック映像や豊富なグラフィックを使用し、アニメーションビデオや視覚効果を組み込んで、真にユニークでブランド化された体験を提供できます。
HeyGenは製品マーケティングプロモのために自然な音声とスクリプトを生成できますか？
はい、HeyGenは高度なAI技術を活用して、高品質な製品マーケティングプロモの作成を効率化します。プラットフォームは自然な音声を生成し、テキストからのAIによるスクリプト生成を支援し、テキストビデオ作成ツールのプロセスを効率的かつクリエイティブに強化します。
HeyGenは、さまざまなプラットフォームで製品クイックスタートビデオを共有するためのフォーマットをどのようにサポートしていますか？
HeyGenは、さまざまなエクスポートフォーマットとアスペクト比をサポートすることで、製品クイックスタートビデオがどのプラットフォームでも準備できるようにします。ソーシャルメディアキャンペーン、eコマース製品ビデオ、またはオンラインビデオ制作のニーズに最適なMP4ファイルとしてビデオを簡単に保存および共有できます。