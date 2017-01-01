製品プロセスビデオメーカー：AI駆動の作成
スクリプトを魅力的な製品プロセスビデオに簡単に変換し、AI駆動のビデオ作成と動的なテキストビデオ機能を活用します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディア上の潜在的な顧客を対象に、今後発売予定のガジェットの主要機能を紹介する45秒の製品デモビデオを作成します。ビジュアルの美学は洗練されており、ダイナミックで、鮮やかな製品ショットとスムーズなトランジションを特徴とし、アップビートで現代的な音楽トラックと魅力的なAIアバタープレゼンターが伴います。HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーン、AIアバターを利用して、注目を集めるAI製品ビデオを迅速に生成します。
最新のプラットフォームアップデートの高度なセキュリティプロトコルを詳細に説明する90秒の解説ビデオを制作し、技術に精通したユーザーとIT専門家を対象にします。ビジュアルスタイルは権威的でデータ駆動型であり、明確なオンスクリーングラフィックス、データビジュアライゼーション、自動生成された字幕/キャプションを使用して技術用語を提示し、落ち着いた専門的なナレーションで提供します。HeyGenのAI駆動のビデオ作成と字幕/キャプション機能により、すべての複雑な情報が正確に伝えられ、アクセス可能になります。
私たちの製品ビデオメーカーソフトウェアを使用した巧妙な生産性ハックを示す30秒のビデオチュートリアルを設計し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化します。ビデオは、モダンなタイポグラフィと鮮やかなオンスクリーンプロンプトを備えたテンポの速い魅力的なビジュアルフローが必要で、トレンドの背景音楽でサポートされます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、テンプレートとシーンを活用して、さまざまなチャンネルでの迅速な適応とプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保し、最大のリーチを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用して製品プロセスビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAI駆動のビデオ作成プラットフォームは、スクリプトを魅力的な製品プロセスビデオに簡単に変換します。AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、高品質の製品デモと解説ビデオを複雑な編集なしで生成します。
HeyGenでプロフェッショナルな製品デモビデオを迅速に作成できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なAI製品ビデオジェネレーターとして機能し、ドラッグアンドドロップエディターと豊富なテンプレートを提供します。これにより、ソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォーム向けにプロフェッショナルな製品デモやハウツービデオを迅速に制作できます。
HeyGenで製品ビデオのブランディングをカスタマイズするオプションはありますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを製品ビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのビデオストーリーテリングとeコマースビデオマーケティングコンテンツに一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに異なるビデオフォーマットとアスペクト比をサポートしていますか？
はい、HeyGenはさまざまなアスペクト比とエクスポートオプションをサポートしており、異なるチャンネルでのビデオ作成に最適です。ソーシャルメディア、社内コミュニケーション、またはウェブサイト埋め込み用にビデオを簡単に適応させ、最適なプレゼンテーションを確保します。