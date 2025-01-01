セールスチームが潜在的なB2Bクライアントをターゲットにした、魅力的な60秒の製品ピッチビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、鮮明なアニメーションと画面上のテキストハイライトを特徴とし、エネルギッシュでモチベーショナルな音声トラックで補完されます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、セールスストーリーを迅速に洗練されたプレゼンテーションに変換し、メッセージを明確かつ説得力を持って伝えましょう。

