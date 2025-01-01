製品ピッチビデオメーカー AIで勝利するピッチを作成
AIアバターを使用して、プロフェッショナルなピッチビデオでセールスを促進し、資金を確保します。
ベンチャーキャピタリストやエンジェル投資家を対象にした、スタートアップの資金調達を確保するための強力な90秒の投資家向けピッチビデオを開発してください。ビジュアルと音声のスタイルは、自信と革新を伝え、洗練されたミニマリストの美学と権威あるナレーションを備えています。HeyGenの「AIアバター」を使用して、複雑な撮影を必要とせずにプロフェッショナルな人間のタッチをビデオプレゼンテーションに加え、ビジョンを披露しましょう。
新しいソフトウェア製品のコア機能を示す、魅力的な45秒の説明ビデオを作成してください。新しいユーザーやウェブサイト訪問者を対象としています。ビジュアルスタイルはクリーンで親しみやすく、フォローしやすいもので、明確な画面録画とアニメーションポインターグラフィックを組み合わせ、温かく情報豊かなナレーションを組み合わせます。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用して、すべての音声コンテンツを最大限にアクセスしやすく理解しやすくしましょう。
クリエイティブなプロフェッショナルや小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、マーケティングキャンペーン用のダイナミックな30秒のAIピッチビデオを制作してください。ビジュアルデザインはモダンで活気に満ち、急速なシーンの切り替えとブランド要素を特徴とし、アップビートで現代的な音楽トラックで強調されます。HeyGenの「テンプレートとシーン」から事前にデザインされたレイアウトを使用して、作成プロセスを効率化し、高品質な美学を確保しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品ピッチビデオを強化できますか？
HeyGenは、先進的なAI技術を使用して魅力的な製品ピッチビデオを作成する力を提供します。ダイナミックなAIアバターとリアルなテキスト読み上げ音声を活用して、アイデアを説得力のあるビデオプレゼンテーションに変換し、製品デモの注目を集めます。
HeyGenはビデオプレゼンテーションにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートやリアルなAIアバターを含む包括的なクリエイティブツールを提供します。スクリプトを簡単に生成し、ダイナミックなテキストアニメーションを利用して、投資家向けピッチビデオや説明ビデオに最適な魅力的なビデオプレゼンテーションを作成できます。
既存のピッチデッキをHeyGenでビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenを使用すると、ピッチデッキをプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションに簡単に変換できます。PPTをビデオにシームレスに変換し、カスタムブランディングキットを統合し、さまざまなビデオテンプレートから選択して、視聴者に魅力的なビジュアルストーリーを作成できます。
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなセールスピッチビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIを活用した編集ツールで高インパクトなセールスピッチビデオの作成を効率化します。自動字幕を簡単に追加し、多様なテキスト読み上げ音声を利用し、洗練されたプロフェッショナルなビデオをMP4ファイルとしてエクスポートすることで、セールスプレゼンテーションの明確なコミュニケーションとエンゲージメントを向上させます。