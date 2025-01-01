製品ピッチビデオジェネレーター: 魅力的なピッチを作成
AIアバターを使用してピッチデッキをプロフェッショナルなビデオに変換し、エンゲージメントを高め、時間を節約します。
マーケティングマネージャーや小規模ビジネスオーナーを魅了する45秒の製品ピッチビデオを開発し、AIピッチビデオメーカーの使いやすさとスピードを紹介してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、アップビートでモダンなものにし、素早いシーンチェンジとブランドの個性を体現するエネルギッシュなAIアバターを特徴としてください。HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを活用して、プロフェッショナルな品質のビデオを簡単に作成できることを強調し、説得力のあるプレゼンテーションを迅速に組み立ててください。
AIを活用したプリプロダクションビデオツールの新しい高度な機能を示す1.5分の詳細な指導ビデオを作成し、プロダクトマネージャーやデザインチームを対象としてください。ビジュアルアプローチは非常に機能的で明確にし、機能のワークフローを視聴者に案内する正確な画面録画を特徴とし、落ち着いた権威あるナレーションをサポートしてください。HeyGenのナレーション生成を利用して複雑なステップを説明し、AI生成ビジュアルに関連する概念を明確にするために関連するメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルを統合し、洗練された教育的な体験を提供してください。
営業担当者やアカウントエグゼクティブ向けに、製品ピッチビデオジェネレーターがどのようにしてクライアントエンゲージメントを大規模にパーソナライズできるかを示す説得力のある60秒のビデオを作成してください。ビデオはプロフェッショナルでありながら魅力的なビジュアルスタイルを採用し、カスタムブランディングがシームレスに統合された例を示し、AIアバターが潜在的なクライアントに直接メッセージを伝える様子を紹介してください。HeyGenのAIアバターを活用してパーソナライズされたメッセージを届け、さまざまな販売プラットフォームでの最適な配信を確保するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを実施してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは製品ピッチビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターを通じてビデオ制作を簡素化し、ユーザーがスクリプトをAIアバターとナレーションを使用したプロフェッショナルなビデオに変換できるようにします。このAIを活用したプリプロダクションビデオツールは、複雑な編集を排除し、次の製品ピッチビデオの技術的なビデオ作成を容易にします。
HeyGenはテキストからビデオへの変換にどのような高度な技術機能を提供しますか？
HeyGenは高度なテキストからビデオへの技術を活用し、スクリプトから直接AIアバターを自然なナレーションでアニメーション化します。これにより、高品質なAI生成ビジュアルの効率的な作成が可能となり、メッセージが明確かつプロフェッショナルに伝えられることを保証します。
HeyGenはAIピッチビデオメーカー内でカスタムブランディングと編集をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをAIピッチビデオメーカーのプロジェクトに直接組み込むことができます。リアルタイムエディターにより、最終エクスポート前にAI生成ビジュアルを正確にコントロールし、ブランドの一貫性を維持します。
HeyGenは字幕やさまざまなビデオアスペクト比の技術的な側面を処理できますか？
もちろんです。HeyGenはアクセシビリティを向上させるために自動的に字幕を生成し、さまざまなプラットフォームに対応するためのアスペクト比のリサイズオプションを提供します。これにより、AIを活用したプリプロダクションビデオツールが、画面録画からPowerPoint、ビデオまで、あらゆるオーディエンスに対して洗練された技術的に適合したコンテンツを提供します。