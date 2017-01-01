製品概要ビデオメーカー：魅力的なデモを簡単に作成
直感的なテンプレートとシーンを使用して、製品のアイデアをプロフェッショナルな動画に素早く変換し、エンゲージメントとコンバージョンを向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑なB2Bソフトウェアソリューションに興味を持つ潜在顧客向けに、60秒の製品説明動画を制作します。明確なグラフィック、明るい色彩、アニメーション化されたテキストオーバーレイを用いて複雑な概念を簡素化する独自の説明アニメーションスタイルを採用します。HeyGenのAIアバターを活用して説明をナレーションし、視聴者にソフトウェアの機能と価値提案を親しみやすく明確な人間のような声で案内します。
ソーシャルメディアフィードを閲覧するeコマースショッパーを対象にした30秒の製品プロモーション動画を開発します。テンポの速い、視覚的に魅力的な製品ショットのモンタージュ、クイックカット、魅力的なライフスタイルイメージを特徴とします。この動画は、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを統合し、高品質なビジュアルを提供し、明確な字幕/キャプションを含めて重要なメッセージを効果的に伝え、トレンディなバックグラウンドミュージックで最大のインパクトを与えます。
マーケティングチーム向けに、さまざまなチャネルで製品コミュニケーションを標準化するためのプロフェッショナルな90秒の製品概要動画を作成します。企業的で一貫したブランドビジュアルスタイルを提示し、多様なユースケースを示す画面録画を統合します。HeyGenのすぐに使えるテンプレートとシーンを利用してブランドの一貫性を維持し、コンテンツが異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートが容易にできるようにし、権威ある明確なAIボイスオーバーと控えめなバックグラウンドミュージックでナレーションします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用して、魅力的な製品動画を簡単に作成できるようにします。当プラットフォームは直感的なビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを提供し、製品ビデオメーカーの体験をシームレスで効率的にします。
HeyGenはAIを使って魅力的な製品デモを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはAIを活用してリアルなAIアバターを生成し、AI製品ビデオメーカーとしてスクリプトの作成を支援し、動的な製品デモのためのAIボイスオーバーを提供し、主要な機能を強調します。
製品概要動画のカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、製品概要動画のために豊富なストックメディアライブラリ、リッチグラフィック、ビジュアルエフェクトを提供し、ビデオテンプレートがブランドの美学に完全にマッチするようにします。
さまざまな種類の製品動画をどのくらい早く生成できますか？
HeyGenの効率的なプラットフォームとすぐに使えるビデオテンプレートを使用すれば、製品説明動画、ハウツー動画、製品プロモーション動画など、さまざまな種類の製品動画を数分で迅速に生成できます。