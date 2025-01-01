プロダクトオンボーディングビデオメーカー：ユーザージャーニーを簡素化
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的なオンボーディングビデオを自動作成し、スキル不要でシームレスなユーザー体験を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門がトレーニングを効率化するための60秒のプロフェッショナルな従業員オンボーディングビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenのAIアバターを使用して、主要な会社の方針と価値を紹介する魅力的なAIアバターを特徴とし、安心感のあるプロフェッショナルな声で、全体的なトレーニングビデオのインパクトを高め、一貫したブランドボイスを提供します。
特定の製品機能を迅速に把握する必要がある中小企業のオーナーを対象にした30秒の簡潔な「ハウツー」ビデオを作成してください。ダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットの画面録画とアニメーションハイライトを使用し、HeyGen内で生成された活気あるボイスオーバーで複雑なステップをシンプルで魅力的な音声で説明し、理想的な説明ビデオソフトウェアソリューションを提供します。
AIビデオ作成プラットフォームの創造的な可能性を探るマーケティングチーム向けに、インスピレーションを与える90秒のプロモーションビデオをデザインしてください。顧客の声から社内コミュニケーションまで、多様な用途を示すカスタマイズ可能なテンプレートとシーンの多様性を紹介し、権威あるナレーションとシネマティックなバックグラウンドミュージックで、HeyGenの強力なテンプレート＆シーン機能を強調し、自動化されたビデオ生成を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenでプロダクトオンボーディングビデオを簡単に作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、ビデオ編集の経験がなくても、効果的なプロダクトオンボーディングビデオを作成するプロセスを簡素化します。直感的なインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートにより、迅速でプロフェッショナルな自動ビデオ生成が可能になり、数分でプロダクトオンボーディングビデオメーカーになれます。
HeyGenは自動ビデオ生成のためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度な生成AIを活用して、リアルなAIアバターと洗練されたAIボイスオーバーを提供し、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。この強力なAIビデオ作成プラットフォームは、制作ワークフローを効率化し、シームレスな自動ビデオ生成を促進します。
HeyGenで顧客オンボーディングビデオのブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントをビデオに直接統合できます。さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートから選択して、すべての顧客オンボーディングビデオコンテンツでブランドの一貫性を確保できます。
オンボーディング以外に、HeyGenはどのようなトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは多用途な説明ビデオソフトウェアで、詳細なハウツービデオや魅力的なトレーニングビデオを含むさまざまな教育コンテンツを作成できます。その機能を活用して、従業員のオンボーディングや内部トレーニングの目的に合わせた明確で効果的なビジュアルガイドを作成してください。