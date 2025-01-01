プロダクトオンボーディングビデオメーカー：ユーザージャーニーを簡素化

HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的なオンボーディングビデオを自動作成し、スキル不要でシームレスなユーザー体験を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門がトレーニングを効率化するための60秒のプロフェッショナルな従業員オンボーディングビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenのAIアバターを使用して、主要な会社の方針と価値を紹介する魅力的なAIアバターを特徴とし、安心感のあるプロフェッショナルな声で、全体的なトレーニングビデオのインパクトを高め、一貫したブランドボイスを提供します。
サンプルプロンプト2
特定の製品機能を迅速に把握する必要がある中小企業のオーナーを対象にした30秒の簡潔な「ハウツー」ビデオを作成してください。ダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットの画面録画とアニメーションハイライトを使用し、HeyGen内で生成された活気あるボイスオーバーで複雑なステップをシンプルで魅力的な音声で説明し、理想的な説明ビデオソフトウェアソリューションを提供します。
サンプルプロンプト3
AIビデオ作成プラットフォームの創造的な可能性を探るマーケティングチーム向けに、インスピレーションを与える90秒のプロモーションビデオをデザインしてください。顧客の声から社内コミュニケーションまで、多様な用途を示すカスタマイズ可能なテンプレートとシーンの多様性を紹介し、権威あるナレーションとシネマティックなバックグラウンドミュージックで、HeyGenの強力なテンプレート＆シーン機能を強調し、自動化されたビデオ生成を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロダクトオンボーディングビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオ作成プラットフォームを使用して、製品やサービスの魅力的で情報豊富なオンボーディングビデオを簡単に作成し、高度なスキルは不要です。

1
Step 1
スクリプトを作成
強力なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、プロダクトオンボーディングスクリプトを簡単にダイナミックなビデオに変換し、自動ビデオ生成プロセスを開始します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択してブランドを表現し、製品の特徴を明確で魅力的に伝えます。
3
Step 3
ブランド要素を適用
カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、会社のアイデンティティをシームレスに統合し、オンボーディングビデオが独自のスタイルを反映するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
プロフェッショナルなオンボーディングビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートし、包括的なトレーニングビデオを視聴者に届ける準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な製品説明を簡素化

複雑な製品機能を簡単に理解できるビデオガイドに迅速に分解します。

background image

よくある質問

HeyGenでプロダクトオンボーディングビデオを簡単に作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、ビデオ編集の経験がなくても、効果的なプロダクトオンボーディングビデオを作成するプロセスを簡素化します。直感的なインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートにより、迅速でプロフェッショナルな自動ビデオ生成が可能になり、数分でプロダクトオンボーディングビデオメーカーになれます。

HeyGenは自動ビデオ生成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度な生成AIを活用して、リアルなAIアバターと洗練されたAIボイスオーバーを提供し、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。この強力なAIビデオ作成プラットフォームは、制作ワークフローを効率化し、シームレスな自動ビデオ生成を促進します。

HeyGenで顧客オンボーディングビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントをビデオに直接統合できます。さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートから選択して、すべての顧客オンボーディングビデオコンテンツでブランドの一貫性を確保できます。

オンボーディング以外に、HeyGenはどのようなトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは多用途な説明ビデオソフトウェアで、詳細なハウツービデオや魅力的なトレーニングビデオを含むさまざまな教育コンテンツを作成できます。その機能を活用して、従業員のオンボーディングや内部トレーニングの目的に合わせた明確で効果的なビジュアルガイドを作成してください。