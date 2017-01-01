製品オンボーディングビデオジェネレーターで成長を解き放つ

インテリジェントなスクリプトからのテキストからビデオへの機能で、魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成し、ユーザーの定着率を向上させましょう。

新しいソフトウェアユーザーを対象にした30秒の製品オンボーディングビデオジェネレーターのチュートリアルを作成し、明るく魅力的なビジュアルと陽気で親しみやすいAIのナレーションを特徴とします。事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、ビデオ作成を簡単に始められることを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

小規模ビジネスオーナーが新しいソフトウェアを導入する際の45秒のオンボーディングビデオガイドを開発し、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルと落ち着いた権威あるAIアバターを使用して主要なセットアップ手順を示します。AIアバターがトレーニングのエンゲージメントと明確さをどのように向上させるかを強調します。
マーケティングチームが迅速なコンテンツ制作を求めるための強力なビデオ作成ツールの能力を紹介する60秒のプロモーションビデオを制作します。ダイナミックでモダンなグラフィックスと、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して生成された明確で簡潔なナレーションを採用します。
初回購入後のeコマース顧客向けに30秒のパーソナライズされた顧客オンボーディングメッセージをデザインし、温かくカスタマイズされたビジュアルと心地よく役立つナレーションを特徴とします。高度なボイスオーバー生成の力で初めての体験をシームレスにすることに焦点を当てます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品オンボーディングビデオジェネレーターの使い方

明確でプロフェッショナルなガイドでユーザーを導く魅力的な製品オンボーディングビデオを簡単に作成し、初日から成功を目指しましょう。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
さまざまな事前作成されたビデオテンプレートから選ぶか、ブランドのスタイルと製品のユニークな旅に完璧にマッチする空白のキャンバスから始めましょう。
2
Step 2
コンテンツとスクリプトを追加
スクリプトを追加して魅力的なストーリーを作成し、テキストからビデオへの機能で瞬時にビデオに変換するか、製品の特徴を紹介するために独自のビジュアルをアップロードします。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを適用
AIボイスジェネレーターを利用して明確でプロフェッショナルなナレーションを作成し、カスタムカラーやロゴを通じてブランドのアイデンティティを簡単に統合します。
4
Step 4
オンボーディングビデオをエクスポート
アスペクト比のリサイズで傑作を仕上げ、高品質のオンボーディングビデオをエクスポートして、すべてのプラットフォームで新しいユーザーを教育し、エンゲージさせる準備を整えましょう。

使用例

製品の価値と影響を示す

AIビデオを開発して製品の実際の価値を示し、オンボーディングを補完して利点を強調し、継続的な使用を促します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、豊富な事前作成されたビデオテンプレートやアニメーションテンプレートを提供し、効率的なオンボーディングビデオメーカーです。これらのリソースを簡単にカスタマイズして、視聴者を魅了する高品質な製品オンボーディングビデオを制作できます。

HeyGenはどのようなAI機能を提供して動的なトレーニングビデオを生成しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なテキストから音声への変換機能を活用して、動的なトレーニングビデオを生成します。この技術により、ユーザーオンボーディングや従業員オンボーディングコンテンツのためのシームレスなボイスオーバー生成が可能になり、エンゲージメントを向上させます。

HeyGenで製品デモビデオのビジュアルアイデンティティをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、特定のロゴやブランドカラーをすべてのビデオに統合できます。これにより、製品デモビデオ、顧客オンボーディング、バーチャルオンボーディングビデオメーカーのプロジェクトが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenはさまざまな種類のオンボーディングコンテンツに対応する多用途なビデオ作成ツールですか？

はい、HeyGenは非常に多用途なビデオ作成ツールで、ユーザーオンボーディング、顧客オンボーディング、従業員オンボーディングを含むさまざまな形式のオンボーディングビデオを生成するのに最適です。スマートスクリーン録画などの機能により、詳細な製品デモビデオやトレーニングビデオの作成がさらに強化されます。