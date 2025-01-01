製品ニュースビデオメーカー: 魅力的な更新を迅速に作成

製品ニュースを魅力的なマーケティングビデオに簡単に変換。AIを活用したスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオで、ソーシャルメディア向けのコンテンツ制作を効率化します。

将来のテック起業家を対象に、鮮やかなモーショングラフィックスとアップビートで未来的な音楽を用いた45秒の製品ニュースビデオを制作し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して製品発表を魅力的なコンテンツに素早く変換します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいeコマースマネージャーを対象にした30秒のマーケティングビデオを作成し、新製品をクリーンでミニマルなビジュアルとプロフェッショナルで落ち着いた音楽の背景で紹介し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してブランドの一貫性を保ちながら迅速に製品ビデオを制作します。
サンプルプロンプト2
ソフトウェアソリューションを求める中小企業のオーナー向けに、親しみやすいAIアバターが温かく励ましの声で明確で簡潔な情報を提供する60秒の説明ビデオを制作し、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して複雑なアイデアを実現します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケター向けに、業界の最新情報を鋭く直接的なビジュアルスタイルとダイナミックで注目を集めるサウンドデザインで紹介する15秒のニュースビデオを生成し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルとサウンドに即座にアクセスします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品ニュースビデオメーカーの使い方

魅力的な製品ニュースビデオを簡単に作成し、オーディエンスに響くコンテンツでエンゲージメントを促進します。強力で直感的なプラットフォームで実現します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
魅力的な製品ニュースのために特別にデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートの多様なコレクションから選択して、ストーリーの強固な基盤を提供します。
2
Step 2
AIアバターでカスタマイズ
AIアバターを選択してカスタマイズし、製品ニュースを生き生きと伝え、ビデオにプロフェッショナルで魅力的な人間のタッチを加えます。
3
Step 3
豊富なメディアで強化
自分の製品アセットをアップロードするか、ストックメディアの広大なライブラリを探索して、製品の特徴と利点を視覚的に表現します。
4
Step 4
作成物を公開して共有
製品ニュースビデオが完璧になったら、MP4ファイルとしてエクスポートし、ソーシャルメディアチャンネルや他のプラットフォームで簡単に共有してオーディエンスに届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリービデオ

.

顧客の声をダイナミックなAIビデオに変換し、製品の価値を効果的に示し、信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な製品ビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、プロフェッショナルな製品ビデオを効率的に作成することを可能にします。既成のビデオテンプレートやストックメディアを利用して、製品を視覚的に紹介し、高品質なマーケティングビデオの制作を迅速かつ簡単に行えます。

HeyGenでどのような種類のマーケティングビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、説明ビデオ、製品ニュースビデオメーカーコンテンツ、ソーシャルメディアプロモーションなど、さまざまなマーケティングビデオを制作できます。プラットフォームはさまざまなビデオフォーマットをサポートしており、異なるプラットフォームやオーディエンスに合わせてメッセージを簡単に調整できます。

HeyGenは簡単に作成できるビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはクリエイティブプロセスを開始するための多様なビデオテンプレートライブラリを提供しています。これらのテンプレートはドラッグ＆ドロップ編集用に設計されており、シーンや要素を簡単にカスタマイズして、ブランドの独自のスタイルとメッセージに合わせることができます。

HeyGenのビデオを簡単にエクスポートして共有できますか？

もちろんです。ビデオが完成したら、HeyGenはビデオコンテンツを直接共有したり、MP4ファイルとしてダウンロードしたりすることを可能にします。この柔軟性により、プロフェッショナルなビデオを複数のデバイスやソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに配信できます。