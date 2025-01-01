製品マーケティングビデオメーカー：デモを迅速に作成
強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、プロフェッショナルな製品デモビデオを即座に生成し、時間とリソースを節約します。
B2Bクライアントを対象とした45秒の詳細な製品デモビデオを開発し、革新的なSaaSプラットフォームの主要機能を説明します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、AIアバターがプレゼンターとして明確で権威ある声で登場します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれた説明を簡単に実現し、AI製品ビデオジェネレーターが複雑な説明をどのように簡素化するかを強調します。
eコマースビジネス向けに15秒の目を引くソーシャルメディアビデオをデザインし、トレンディな新しいガジェットのフラッシュセールを宣伝します。ビジュアルとオーディオスタイルは高速でダイナミックであり、メディアライブラリ/ストックサポートからの豊かなグラフィック、ビデオ、音楽素材を使用し、音がなくても注目を集めるためにアップビートな音楽と目立つ字幕/キャプションを伴います。この迅速で魅力的なフォーマットは、さまざまなプラットフォームに簡単にカスタマイズできます。
既存のソフトウェアユーザー向けに60秒の指導ビデオを作成し、複雑な新機能をステップバイステップで明確な画面録画と親しみやすいナレーション生成で説明します。ビジュアルスタイルはクリーンでユーザーフレンドリーであり、アクセシビリティのために字幕/キャプションが提供されます。この製品ビデオメーカーは、詳細なスクリプトを魅力的なガイドに変換し、オーディエンスの学習を簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように製品マーケティングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ワークフローを効率化するために設計された高度なAI製品ビデオジェネレーターです。スクリプトを魅力的な製品マーケティングビデオに迅速に変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなシーンを利用してオーディエンスを引きつけます。
HeyGenは魅力的な製品デモビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、製品ビデオテンプレートの範囲と使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを提供し、プロフェッショナルな製品デモビデオを簡単に制作できます。豊かなグラフィック、ビデオ、音楽素材を統合して、製品の最高の特徴を強調できます。
AI製品ビデオをカスタマイズするための機能は何ですか？
HeyGenは、AI製品ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。ロゴや色でブランドをコントロールし、ストックサポートを備えた広大なメディアライブラリから選択し、AIナレーションと字幕を追加して、メッセージが完璧に伝わるようにします。
HeyGenは製品ビデオのナレーションと字幕をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高品質のナレーションと正確な字幕で製品ビデオを強化することを非常に簡単にします。これにより、メッセージがアクセスしやすく、影響力があり、さまざまなプラットフォーム向けに洗練されたプロフェッショナルなコンテンツを作成できます。