製品マーケティングビデオメーカー：デモを迅速に作成

強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、プロフェッショナルな製品デモビデオを即座に生成し、時間とリソースを節約します。

忙しいマーケティングプロフェッショナルをターゲットにした30秒の活気ある製品発表ビデオを作成し、新しいソフトウェア機能をスタイリッシュでアニメーション化されたビジュアルとエネルギッシュでプロフェッショナルなナレーションで紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、製品の利点を簡単に強調できる既製の製品ビデオテンプレートを使用して、魅力的なストーリーを迅速に組み立てます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
B2Bクライアントを対象とした45秒の詳細な製品デモビデオを開発し、革新的なSaaSプラットフォームの主要機能を説明します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、AIアバターがプレゼンターとして明確で権威ある声で登場します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれた説明を簡単に実現し、AI製品ビデオジェネレーターが複雑な説明をどのように簡素化するかを強調します。
サンプルプロンプト2
eコマースビジネス向けに15秒の目を引くソーシャルメディアビデオをデザインし、トレンディな新しいガジェットのフラッシュセールを宣伝します。ビジュアルとオーディオスタイルは高速でダイナミックであり、メディアライブラリ/ストックサポートからの豊かなグラフィック、ビデオ、音楽素材を使用し、音がなくても注目を集めるためにアップビートな音楽と目立つ字幕/キャプションを伴います。この迅速で魅力的なフォーマットは、さまざまなプラットフォームに簡単にカスタマイズできます。
サンプルプロンプト3
既存のソフトウェアユーザー向けに60秒の指導ビデオを作成し、複雑な新機能をステップバイステップで明確な画面録画と親しみやすいナレーション生成で説明します。ビジュアルスタイルはクリーンでユーザーフレンドリーであり、アクセシビリティのために字幕/キャプションが提供されます。この製品ビデオメーカーは、詳細なスクリプトを魅力的なガイドに変換し、オーディエンスの学習を簡素化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品マーケティングビデオメーカーの使い方

直感的なプラットフォームで魅力的な製品マーケティングビデオを簡単に作成し、製品を紹介し、オーディエンスを引きつけます。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
製品マーケティングビデオのスクリプトを作成または貼り付けて開始します。プラットフォームがテキストを魅力的なビジュアルと音声コンテンツに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択して製品メッセージを伝え、物理的なプレゼンターを必要とせずにエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ビジュアル要素を追加
製品映像、豊かなグラフィック、音楽を広範なメディアライブラリから追加して、ダイナミックなビジュアル体験を作り出します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成した製品マーケティングビデオをプレビューします。その後、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアや他のプラットフォームに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

.

AIを活用したビデオテスティモニアルでポジティブな顧客体験を強調し、製品の信頼性と信頼を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのように製品マーケティングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ワークフローを効率化するために設計された高度なAI製品ビデオジェネレーターです。スクリプトを魅力的な製品マーケティングビデオに迅速に変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなシーンを利用してオーディエンスを引きつけます。

HeyGenは魅力的な製品デモビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、製品ビデオテンプレートの範囲と使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを提供し、プロフェッショナルな製品デモビデオを簡単に制作できます。豊かなグラフィック、ビデオ、音楽素材を統合して、製品の最高の特徴を強調できます。

AI製品ビデオをカスタマイズするための機能は何ですか？

HeyGenは、AI製品ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。ロゴや色でブランドをコントロールし、ストックサポートを備えた広大なメディアライブラリから選択し、AIナレーションと字幕を追加して、メッセージが完璧に伝わるようにします。

HeyGenは製品ビデオのナレーションと字幕をサポートしていますか？

はい、HeyGenは高品質のナレーションと正確な字幕で製品ビデオを強化することを非常に簡単にします。これにより、メッセージがアクセスしやすく、影響力があり、さまざまなプラットフォーム向けに洗練されたプロフェッショナルなコンテンツを作成できます。