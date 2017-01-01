製品リスティングビデオメーカー：AIビデオで売上を向上

スクリプトからのテキスト-to-ビデオで魅力的な製品説明ビデオを迅速に生成し、売上とエンゲージメントを向上させます。

小規模ビジネスオーナーやeコマース販売者をターゲットにした30秒の魅力的なビデオを作成し、新しい革新的なキッチンガジェットが日常の作業をどのように簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、クリーンな製品ショットと、ガジェットのユニークな販売ポイントを明確で熱意ある声で強調するフレンドリーなAIアバターを交え、HeyGenのAIアバター機能を使用して簡単に生成された、説得力のある製品リスティングビデオメーカーに最適です。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製品マネージャーやオンライン小売業者を対象にした45秒の洗練された製品デモビデオを開発し、新しいスマートホームデバイスの高度な機能を紹介します。プロフェッショナルでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、シャープなグラフィックスとアップビートな背景音楽を使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、さまざまな機能を迅速かつ効果的に伝えるセグメントで製品の洗練さを明確に伝え、効果的なビデオ作成を実現します。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケターやeコマースブランドオーナー向けに、サブスクリプションボックスサービスの利点を説明する60秒の製品説明ビデオをデザインします。ビデオはクリーンで親しみやすいビジュアル美学を採用し、落ち着いた説得力のあるナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してボイスオーバーを生成し、複雑な機能を簡単に理解できるポイントに分解する簡潔なオンスクリーンテキストを使用し、効果的なマーケティングコンテンツを作成します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケターやブティックオーナー向けに、ファッショナブルな衣料品ラインの期間限定セールを発表する15秒の活気あるプロモビデオを作成します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、多様なモデルが服を着ているクイックカット、エネルギッシュな背景音楽、目立つ太字の字幕/キャプションを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なBロール映像を迅速にソースし、効果的なeコマースビデオマーケティングのための即時の行動喚起を作成します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品リスティングビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオジェネレーターで製品ビジュアルを魅力的なマーケティングコンテンツに変換し、スピードとインパクトを実現します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
ビデオテンプレートまたは空白のキャンバスから始めます。ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、製品リスティングのためのビデオ作成を簡単に開始できます。
2
Step 2
製品ストーリーを追加
製品の詳細とビジュアルを統合します。AIアバターやテキスト-to-ビデオを活用して、製品説明ビデオコンテンツを明確に説明するボイスオーバーと自動生成スクリプトを生成します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを強化
豊富なグラフィックス、音楽アセット、カスタマイズオプションでビデオを磨きます。ロゴやカラーなどのブランディングコントロールを適用し、マーケティングコンテンツがブランドアイデンティティと一貫性を保つようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
高解像度のビデオを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、ソーシャルメディア共有や製品リスティングのためのeコマースビデオマーケティングを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品の信頼性を高めるテスティモニアルビデオを構築

.

AIビデオを使用して顧客の成功や製品レビューを効果的に紹介し、信頼性を高め、リスティングでの購入を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビジネスのために魅力的な製品ビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenはAIを使用して高品質な製品ビデオを簡単に作成できるようにします。幅広いビデオテンプレートを活用し、豊富なグラフィックスや音楽アセットを統合し、AIアバターを使用して製品を紹介し、マーケティングコンテンツを強化します。

HeyGenはブランドとビジュアルの一貫性のためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenはブランドのビジュアルアイデンティティを維持するための広範なカスタマイズオプションを提供します。ロゴやブランドカラー、その他のビジュアルエフェクトを簡単に適用し、すべてのビデオがブランドガイドラインとクリエイティブビジョンに完全に一致するようにします。

HeyGenは製品デモ以外の多様なマーケティングビデオの生成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは製品デモビデオを超えて多用途なAIビデオジェネレーターです。魅力的な製品説明ビデオ、情報豊富なハウツービデオ、ダイナミックなビデオ広告を作成し、さまざまなプラットフォームでの包括的なビデオ作成のためにすべてのマーケティングニーズを満たします。

HeyGenはeコマースのためのビデオ作成プロセスを効率化しますか？

HeyGenは究極の製品リスティングビデオメーカーとしてeコマースビデオマーケティングを効率化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとボイスオーバーや字幕のためのAIツールを使用して、プロフェッショナルなビデオを効率的に制作し、売上を増やし、製品を効果的に紹介します。