HeyGenのAIアバター機能と温かみのあるボイスオーバー生成を活用して、小規模ビジネスオーナーに直接革新的な新しいガジェットを紹介する、30秒の明るいプロダクトローンチビデオを想像してください。製品ビデオの作成がいかに簡単かを強調し、ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、ポジティブで励みになるトーンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジースタートアップのマーケティングチーム向けに設計された45秒の魅力的な製品デモビデオを作成し、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで生成されたプロフェッショナルなナレーションと洗練されたグラフィックスを用いて複雑なソフトウェア機能を示します。音声は正確で情報豊かであり、プロフェッショナルでダイナミックなビジュアル美学を維持します。
サンプルプロンプト2
eコマース起業家向けに60秒の魅力的な製品ビデオを開発し、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを使用して複数の製品バリエーションを紹介し、メディアライブラリ/ストックサポートからの豊かなビジュアルを活用します。ビジュアルスタイルはクリーンで美的に心地よく、注意を引き行動を促すエネルギッシュなバックグラウンドミュージックが伴います。
サンプルプロンプト3
ソロプレナーやコンテンツクリエイター向けに30秒のインスパイアリングな製品ビデオを制作し、さまざまなプラットフォームで製品ビデオメーカーをどれほど簡単に使用できるかを示します。ビデオはクイックカットと鮮やかなアニメーションを特徴とし、アスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調し、効率と創造性を伝えるテンポの速いオーディオトラックでコンテンツをカスタマイズしてエクスポートします。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロダクトローンチビデオメーカーの使い方

AIを活用して、魅力的なビジュアルストーリーにアイデアを変え、注目を集めるプロダクトローンチビデオを迅速かつ簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた製品ビデオテンプレートから選択し、作成プロセスを加速させ、ローンチに最適なものを選びます。
2
Step 2
スクリプトを貼り付ける
ローンチメッセージをスクリプトとして貼り付け、テキストをビデオに変換する機能を活用して、製品ビデオに対応するシーンとビジュアルを即座に生成します。
3
Step 3
AIプレゼンターを追加
AIアバターを統合して製品の特徴をナレーションし、製品デモビデオをよりダイナミックで個人的なものにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
生成されたボイスオーバーと正確な編集でビデオを仕上げ、カスタマイズして希望のフォーマットで共有可能なプロダクトローンチビデオをエクスポートします。

使用例

主要な製品の利点を示す

製品の独自の価値提案と利点を明確に示す魅力的なAIビデオを開発し、潜在的な顧客が成功をイメージできるようにします。

よくある質問

HeyGenはAIでどのように私のプロダクトローンチビデオを向上させますか？

HeyGenは、AIアバターと豊富なテンプレートを活用して、魅力的なプロダクトローンチビデオを迅速に作成する力を提供します。これにより、観客を引き付け、新しい製品を効果的に紹介できます。

HeyGenがビジネスにとって効果的なAI製品ビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップ編集ツールを使用して製品ビデオを作成するプロセスを簡素化します。このAI製品ビデオジェネレーターは、シームレスなカスタマイズと高品質コンテンツの簡単なエクスポートを可能にし、ビデオ制作を効率化します。

HeyGenを使用して魅力的な製品デモビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的な製品デモビデオや説明ビデオを作成するのに最適です。プロフェッショナルなボイスオーバーやバックグラウンドミュージックを簡単に追加して、特徴や利点を強調し、メッセージを確実に伝えます。

HeyGenはどのようにして製品ビデオメーカーのプロセスを簡素化しますか？

高度なAI製品ビデオメーカーとして、HeyGenは複雑なビデオ制作タスクを自動化します。AIを活用してテキストをビデオに変換し、プロフェッショナルな製品ビデオを迅速かつ効率的に作成できるようにします。