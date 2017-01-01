製品発表ビデオジェネレーターで魅力的なデモを作成

強力なテキストからビデオ生成を使用して、スクリプトから画面まで魅力的な製品デモビデオを作成します。

小規模ビジネスオーナー向けに、30秒の製品発表ビデオを想像してください。新しいアイテムを簡単に紹介するためにデザインされています。このビデオは明るく楽観的なビジュアルスタイルを特徴とし、エネルギッシュなAIアバターが製品の利点を簡潔に説明し、アップビートなサウンドトラックに合わせて進行します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、魅力的な製品発表ビデオ生成体験を迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングの専門家が新しいソフトウェア機能を発表する際には、45秒の洗練された製品デモビデオが不可欠です。モダンでクリーンなビジュアル美学を採用し、スムーズなトランジションと控えめなモーショングラフィックスを伴い、プロフェッショナルなナレーションと穏やかな背景音楽が付随します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、主要な機能を強調する明確な説明ビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
オンラインストアのオーナーは、売上を伸ばすために魅力的な60秒のeコマース製品ビデオを制作できます。このビジュアルストーリーは、製品を使用している様子を高品質なストック映像で紹介し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して生成された温かく招待的なナレーションで補完されます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから資産をシームレスに統合し、高価な撮影を必要とせずにプロフェッショナルな製品ビデオメーカー体験を作り上げます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーに最適な15秒のAI製品ビデオを生成し、迅速でインパクトのあるコンテンツを必要とする方にぴったりです。この短いビデオは、活気に満ちたビジュアルとトレンドのロイヤリティフリーの背景音楽でテンポよく進行し、さまざまなプラットフォームに最適化されています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、すべてのチャンネルで完璧に見えるようにし、注目を集める迅速な製品ビデオを生成するための多用途なツールにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品発表ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで数分で魅力的な製品発表ビデオを簡単に作成し、観客を魅了し、革新を披露します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
さまざまなプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」から選択するか、スクリプトを入力して、製品発表ビデオを迅速に設定します。
2
Step 2
プレゼンテーションをカスタマイズ
多様な「AIアバター」から選択して、自然な語り口で製品のストーリーを伝えることで、ビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
メディアを追加
自分の製品画像やビデオをアップロードするか、豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用してビデオを強化します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
「高解像度MP4ファイル」として魅力的な製品発表ビデオを完成させ、すぐにプラットフォーム全体で共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなAIビデオで初期の製品テスティモニアルを強調

発表フェーズ中に信頼性を高めるために、初期のポジティブなフィードバックや顧客の成功事例を紹介します。

background image

よくある質問

HeyGenは新製品の発表ビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、先進的な「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、あなたのアイデアをプロフェッショナルな「製品発表ビデオ」に迅速に変換します。私たちの「AIビデオジェネレーター」は、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに、魅力的な「製品ビデオ」を制作するプロセスを簡素化します。

HeyGenは魅力的な製品デモビデオを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルな「AIアバター」や「スクリプトからのテキストビデオ」からの動的な「ボイスオーバー生成」などの強力なAI機能を活用して、魅力的な「製品デモビデオ」を作成します。これにより、視聴者に響く高品質な「eコマース製品ビデオ」を効率的に制作できます。

HeyGenでAI製品ビデオのブランディングやビジュアル要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、直感的なプラットフォームを使用して、ロゴや色を含む包括的な「ブランディングコントロール」で「AI製品ビデオ」を完全にカスタマイズする力を提供します。また、多様な「ビデオテンプレート」と豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、「製品ビデオ」の視覚的な魅力を高めることができます。

HeyGenは説明ビデオや製品ビデオのプロフェッショナルな品質とアクセシビリティをどのように保証しますか？

HeyGenは、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」や自動「字幕/キャプション」などの機能を通じて、「説明ビデオ」や「製品ビデオ」のプロフェッショナルな出力を保証します。作成したものを簡単に「高解像度MP4ファイル」としてエクスポートし、どのプラットフォームでもすぐに共有できます。