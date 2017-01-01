小規模ビジネスオーナー向けに、30秒の製品発表ビデオを想像してください。新しいアイテムを簡単に紹介するためにデザインされています。このビデオは明るく楽観的なビジュアルスタイルを特徴とし、エネルギッシュなAIアバターが製品の利点を簡潔に説明し、アップビートなサウンドトラックに合わせて進行します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、魅力的な製品発表ビデオ生成体験を迅速に作成します。

ビデオを生成