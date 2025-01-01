製品ローンチ説明動画メーカー：デビューを後押し

魅力的な製品説明動画を迅速に作成。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルな外観と感触を実現。

新しいSaaS製品を立ち上げるスタートアップ向けに、45秒の魅力的なアニメーション説明動画を作成してください。活気に満ちた現代的なビジュアルとエネルギッシュでアップビートなサウンドトラックを使用して、複雑な機能をシンプルに効果的に伝えます。この動画は、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、製品ローンチ説明動画メーカーが市場参入を加速する方法を示すべきです。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な企業クライアント向けに、60秒のプロフェッショナルな製品説明動画が必要です。高度なB2Bソフトウェアソリューションを詳細に説明します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで情報豊かで権威あるものでなければならず、明確なナレーションと控えめでエレガントなアニメーションを使用して、視聴者を圧倒することなく複雑なアイデアを伝えます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、詳細な製品説明を魅力的なナレーションにシームレスに翻訳し、包括的な説明のための強力な説明動画メーカーにします。
サンプルプロンプト2
早期採用者とテックコミュニティの関心を即座に引きつけるために設計された30秒の製品ハントローンチ動画を制作してください。この動画は、プラットフォームのようなProduct Huntでの即時のエンゲージメントのために、迅速で直接的である必要があります。大胆なグラフィックスとインパクトのあるサウンドバイトを使用して、主要な利点を強調し、広範なナラティブを省略します。HeyGenの「字幕/キャプション」を組み込んで、ソーシャルフィードでの最大のアクセシビリティと迅速な消費を実現し、話題を生み出し、トラフィックを促進する理想的なオンライン動画メーカーにします。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームとコンテンツクリエイター向けに、あらゆるキャンペーンのためのAI動画作成の簡単なプロセスを示す、50秒のインスピレーションを与えるプロモーション作品を想像してください。ビジュアルスタイルは親しみやすく、ユーザーフレンドリーであるべきで、親しみやすいナレーションが視聴者を簡単なステップで案内します。HeyGenの「AIアバター」を使用してメッセージをパーソナライズし、説明動画を作成する簡単さを示し、さまざまなプラットフォーム向けのシームレスな「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を完備し、幅広い視聴者を引き付けます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品ローンチ説明動画メーカーの使い方

AIを活用したツールで製品の特徴と利点を紹介する魅力的な説明動画を簡単に作成し、成功するローンチを実現します。

1
Step 1
説明スクリプトを作成
製品の重要なメッセージを魅力的なスクリプトに変換し、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して動画の基盤を構築します。
2
Step 2
プロフェッショナルなテンプレートを選択
製品ローンチに特化したプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンから選択し、動画に即座に洗練された魅力的な外観を与えます。
3
Step 3
独自のブランドを追加
ロゴや色のブランディングコントロールを使用して、ブランドの独自性を追加し、製品ローンチ動画がブランドガイドラインに完全に一致するようにします。
4
Step 4
ローンチ動画をエクスポート
説明動画を完成させ、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションでエクスポートし、すべてのマーケティングチャネルで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社内製品知識とトレーニングを強化

.

新製品の特徴と利点に関する包括的なビデオトレーニングを提供し、営業およびマーケティングチームが自信を持ってローンチできるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な製品ローンチ説明動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なAI動画作成ツールを使用して、魅力的な製品ローンチ説明動画を迅速に作成する力をユーザーに提供します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、製品の特徴と利点を効果的に強調する魅力的な製品動画を作成します。

HeyGenがビジネスにとって効率的なAI動画作成ツールである理由は何ですか？

HeyGenは高度なAI機能を通じて動画作成プロセスを簡素化します。テキストからのビデオ生成や強力なAI音声ジェネレーターを含みます。これにより、高品質の動画を迅速に制作でき、さまざまなニーズに最適なオンライン動画メーカーとなります。

HeyGenを使用してアニメーション説明動画をブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはアニメーション説明動画のための広範なカスタマイズオプションを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートから選択し、リッチなグラフィックス、ビデオ、音楽アセットを追加し、ブランドガイドラインを組み込んで、一貫性とインパクトを確保します。

HeyGenは動画でのプロフェッショナルなナレーションとキャプションをどのようにサポートしますか？

HeyGenは自然な音声を生成する高度なAI音声ジェネレーターを備えており、さまざまな言語でのナレーションを作成できます。さらに、プロフェッショナルなテキストとキャプションを簡単に追加したり、AIキャプションを利用して、説明動画のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。