究極の製品発売ブリーフィング動画ジェネレーター
使いやすいAIで魅力的な製品発売動画を自動化し、スクリプトを高品質な動画に変換する高度なテキストから動画への機能を活用します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
社内の営業チームや主要パートナー向けに、プロフェッショナルな60秒の製品発売ブリーフィング動画をデザインしてください。この動画は、クリーンで情報豊富なビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのAIアバターを使用して新製品の簡潔な概要を提供し、重要な更新情報を簡単に伝える製品動画ジェネレーターとしての機能を示します。
技術ユーザーや製品マネージャーを対象とした、45秒の製品デモ動画を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは指導的で直接的であり、画面上のテキストと正確なナレーションで主要な機能を明確に示します。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して重要なステップを強調し、魅力的な製品デモ動画の作成プロセスを簡素化します。
広範な市場のオーディエンスやブランド支持者を含む、インスパイアリングな60秒のブランド可視性動画を制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、感情的でストーリーテリングなナレーションとシネマティックなバックグラウンドミュージックと組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して動画作成を迅速に自動化し、ブランドのビジョンを効果的に伝え、全体的なマーケティング活動を強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして視覚的に魅力的な製品デモ動画や魅力的な発売発表を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、幅広いビデオテンプレートとAIアバターを備えた直感的なAIビデオジェネレーターを提供し、ユーザーが魅力的な製品発売動画や没入感のある製品デモ動画を制作できるようにします。これにより、ブランドの可視性を高める視覚的に魅力的なストーリーが可能になります。
HeyGenが迅速な製品コンテンツ作成のための効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenの使いやすいプラットフォームは、ドラッグ＆ドロップエディターとテキストから動画への機能を備えており、ビデオ作成を自動化します。これにより、短くてインパクトのあるクリップや高解像度のビデオコンテンツを迅速に生成することができます。
HeyGenを使用して製品動画のビジュアル要素をカスタマイズし、ブランドの一貫性を維持できますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を組み込むためのブランドコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、すべての製品発表動画やソーシャルメディア製品発表がブランドに完全に一致するようにします。個別のタッチでスタジオ品質の出力を実現します。
HeyGenは製品ブリーフィングやマーケティング動画のための魅力的なビデオスクリプトとプロフェッショナルなナレーションをどのようにサポートしますか？
HeyGenはスクリプト作成を簡素化し、テキストから動画への入力から生成されたプロフェッショナルなナレーションでメッセージを強化します。この組み合わせにより、製品発売ブリーフィング動画ジェネレーターの出力が魅力的なスクリプトとオーディオを備え、強力なストーリーを提供します。