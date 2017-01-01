究極の製品発売ブリーフィング動画ジェネレーター

使いやすいAIで魅力的な製品発売動画を自動化し、スクリプトを高品質な動画に変換する高度なテキストから動画への機能を活用します。

新製品の発売を控えた潜在顧客をターゲットにした、活気あふれる30秒のティーザー動画を作成してください。ダイナミックなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージック、魅力的なナレーションを強調し、HeyGenのナレーション生成機能を活用して短くてインパクトのあるクリップを作成し、即座に興味を引きましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内の営業チームや主要パートナー向けに、プロフェッショナルな60秒の製品発売ブリーフィング動画をデザインしてください。この動画は、クリーンで情報豊富なビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのAIアバターを使用して新製品の簡潔な概要を提供し、重要な更新情報を簡単に伝える製品動画ジェネレーターとしての機能を示します。
サンプルプロンプト2
技術ユーザーや製品マネージャーを対象とした、45秒の製品デモ動画を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは指導的で直接的であり、画面上のテキストと正確なナレーションで主要な機能を明確に示します。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して重要なステップを強調し、魅力的な製品デモ動画の作成プロセスを簡素化します。
サンプルプロンプト3
広範な市場のオーディエンスやブランド支持者を含む、インスパイアリングな60秒のブランド可視性動画を制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、感情的でストーリーテリングなナレーションとシネマティックなバックグラウンドミュージックと組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して動画作成を迅速に自動化し、ブランドのビジョンを効果的に伝え、全体的なマーケティング活動を強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
レビュー

製品発売ブリーフィング動画ジェネレーターの仕組み

AIを活用してスタジオ品質の出力と迅速なターンアラウンドを実現し、製品発売のアイデアを魅力的なブリーフィング動画に簡単に変換し、メッセージを際立たせます。

1
Step 1
スクリプトを作成
魅力的なビデオスクリプトを作成するか、ブリーフィングの詳細を入力してください。AIがテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、テキストから動画への生成を通じて時間と労力を節約します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なビデオテンプレートライブラリから選択するか、AIアバターを利用してブリーフィングを視覚的に表現します。シーンをカスタマイズし、製品の美学に合った関連メディアをストックライブラリから追加します。
3
Step 3
ブランディングと音声を追加
ロゴや色を含むカスタムブランディングコントロールを統合して一貫性を維持します。AIによって生成されたプロフェッショナルなナレーションでビデオを強化し、洗練された配信を実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
製品発売ブリーフィング動画を完成させ、高解像度フォーマットでエクスポートします。スタジオ品質の出力をすべての内部および外部チャネルで簡単に共有し、アスペクト比のリサイズオプションを利用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

発売のためのアーリーアダプターの成功を強調

発売段階での製品の影響を検証するために、アーリーアダプターからの説得力のある証言やユースケースを生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして視覚的に魅力的な製品デモ動画や魅力的な発売発表を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、幅広いビデオテンプレートとAIアバターを備えた直感的なAIビデオジェネレーターを提供し、ユーザーが魅力的な製品発売動画や没入感のある製品デモ動画を制作できるようにします。これにより、ブランドの可視性を高める視覚的に魅力的なストーリーが可能になります。

HeyGenが迅速な製品コンテンツ作成のための効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenの使いやすいプラットフォームは、ドラッグ＆ドロップエディターとテキストから動画への機能を備えており、ビデオ作成を自動化します。これにより、短くてインパクトのあるクリップや高解像度のビデオコンテンツを迅速に生成することができます。

HeyGenを使用して製品動画のビジュアル要素をカスタマイズし、ブランドの一貫性を維持できますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を組み込むためのブランドコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、すべての製品発表動画やソーシャルメディア製品発表がブランドに完全に一致するようにします。個別のタッチでスタジオ品質の出力を実現します。

HeyGenは製品ブリーフィングやマーケティング動画のための魅力的なビデオスクリプトとプロフェッショナルなナレーションをどのようにサポートしますか？

HeyGenはスクリプト作成を簡素化し、テキストから動画への入力から生成されたプロフェッショナルなナレーションでメッセージを強化します。この組み合わせにより、製品発売ブリーフィング動画ジェネレーターの出力が魅力的なスクリプトとオーディオを備え、強力なストーリーを提供します。