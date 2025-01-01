製品発表ビデオメーカーで驚くべき発表を
魅力的な製品発表を簡単に作成。AI音声オーバーを活用してメッセージを力強く伝え、早期採用を促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新規ユーザーと製品マネージャーを対象にした90秒の製品デモビデオを作成し、明確で指示的なステップバイステップのビジュアルと親しみやすい説明的な音声スタイルを特徴とします。詳細なスクリプトを作成し、HeyGenの高度な音声生成機能を使用して自然な音声オーバーを生成し、視聴者に製品の基本機能を案内します。
SaaSスタートアップとマーケティングチーム向けに、動的でプロフェッショナルなモーショングラフィックススタイルを採用した45秒のSaaSローンチビデオをデザインし、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確なテキストオーバーレイで補完します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、インパクトのあるビデオを迅速に組み立て、内蔵の字幕/キャプションでメッセージを効果的に伝えます。
開発者、B2Bクライアント、技術に精通したユーザーをターゲットにした30秒の製品アップデート発表ビデオを開発し、モダンで洗練された高速ビジュアルスタイルとクリアなサウンドデザイン、エネルギッシュな音声オーバーを採用します。最新のアップデートのシームレスなクロスデバイス機能を強調し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとすべてのソーシャルメディアチャンネル向けのエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品発表ビデオの技術的プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオプラットフォームを提供することで、製品発表ビデオの作成を簡素化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、ビデオを簡単にカスタマイズし、AI音声オーバーを統合し、AIアバターを活用することで、複雑な技術的側面を簡単にし、説得力のある製品発表ビデオを作成します。
HeyGenは製品ビデオコンテンツにAI音声オーバーと字幕を提供できますか？
はい、HeyGenは高度なAI音声オーバー生成と自動字幕作成機能を提供します。さまざまな声と言語から選択でき、製品発表ビデオがアクセスしやすく、プロフェッショナルに仕上がるようにします。効率を高めるために、事前に構築されたビデオテンプレートを活用することがよくあります。
HeyGenで製品ビデオをブランディングするためのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、ロゴやブランドカラーを製品ビデオに直接統合するためのブランディングコントロールを含む、広範なカスタマイズオプションを提供します。ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、すべての要素を簡単に調整し、製品発表がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはSaaS発表ビデオの作成においてチームコラボレーションをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはシームレスなチームコラボレーションを促進するように設計されており、SaaSローンチに最適なオンライン製品ビデオメーカーです。複数のチームメンバーがプロジェクトで協力し、アセットを共有し、ビデオテンプレートを反復して、効果的なSaaS発表ビデオを効率的に制作できます。