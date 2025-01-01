製品ローンチ広告ビデオメーカー: 驚くべき広告を迅速に作成
リアルなAIアバターとインテリジェントなスクリプトライティングで魅力的な製品広告ビデオを生成し、クリエイティブな制作を簡単にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
環境に配慮した消費者を対象にした新しいエコフレンドリーな家庭用品ラインを紹介する、eコマースブランド向けの45秒の魅力的な広告ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは清潔で温かみがあり、製品を使用しているクローズアップを特徴とし、HeyGenのプロフェッショナルで心地よいナレーション生成が主要な特徴と利点を強調します。
デジタルマーケティングエージェンシー向けに、企業クライアントに新しい分析プラットフォームを紹介する60秒の簡潔なビデオ広告を開発してください。ビデオはプロフェッショナルでデータ駆動型のビジュアルスタイルを採用し、アニメーションチャートと明確な統計を使用し、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、複雑な情報を効果的に伝え、クリエイティブな制作プロセスを合理化します。
忙しいプロフェッショナル向けに設計された新しいオンラインワークアウトプログラムを紹介するフィットネスインフルエンサー向けの30秒の魅力的なプロモビデオを生成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモチベーショナルで、エクササイズとユーザーテスティモニアルのクイックカットを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、インパクトのあるナラティブで製品ビデオを迅速に作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは広告のための効果的なAI製品ビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、魅力的なAI広告ビデオや製品ビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、スクリプトをAIアバターとドラッグアンドドロップエディターを使用して魅力的なビジュアルに変換し、通常のビデオ制作のコストと時間を大幅に削減します。
HeyGenはブランドに合ったマーケティングビデオを作成するためにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？
HeyGenは直感的な編集スイートを提供し、豊富なビデオテンプレートと強力なブランドカスタマイズオプション（ロゴやブランドカラーを含む）を備えています。これにより、視聴者に響き、一貫したブランドアイデンティティを維持するプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に制作できます。
HeyGenは製品ローンチ広告ビデオを迅速かつ効率的に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはスクリプトから直接テキストビデオを生成することで、製品ローンチ広告ビデオの作成を効率化します。私たちのプラットフォームは、スマートなスクリプトライティング支援、AIボイスによるナレーション、そして自動字幕を提供し、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けに迅速かつ高品質なクリエイティブ制作を保証します。
HeyGenはAIアバターやグローバルリーチのための翻訳などの高度なクリエイティブ要素をサポートしていますか？
はい、HeyGenは広告ビデオに人間味を加えるための高度なAIアバターを統合しています。さらに、私たちのプラットフォームは翻訳をサポートしており、ビデオ広告をローカライズして、さまざまなソーシャルプラットフォームで多様なオーディエンスに効果的にリーチすることができます。