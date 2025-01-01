成功する製品発表広告動画を作成
注目を集め、売上を促進する魅力的な広告動画で製品を発表しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、制作を簡素化し、ストーリーテリングを強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若いプロフェッショナル向けに、活気あるモーショングラフィックスとエネルギッシュなサウンドトラックを活用した45秒のプロモーション動画を作成し、ソーシャルメディアでの拡散を狙います。HeyGenのカリスマ的なAIアバターがこれを実現します。
複雑なB2B製品をエグゼクティブクライアント向けに解説する、説得力のあるストーリーテリングを用いた60秒の説明動画を開発します。洗練されたビジュアルスタイルと、HeyGenによって簡単に生成されたプロフェッショナルなナレーションを特徴とします。
一般消費者を対象にした視覚的に豊かな30秒の製品動画を制作し、HeyGenのメディアライブラリから多様なストック映像を使用して主要な機能を強調し、統合された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、現代的で心を弾ませるスコアを伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品発表動画の創造性を高めることができますか？
HeyGenは、ダイナミックな「アニメーション」と魅力的な「ストーリーテリング」を用いて、説得力のある「製品発表動画」を作成する力を与えます。AIアバターと多様なテンプレートを活用して、スクリプトから直接クリエイティブなビジョンを実現します。
HeyGenはプロフェッショナルなプロモーション動画を効率的に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは豊富なテンプレート、ブランドカスタマイズ、統合メディアライブラリを提供することで、高品質な「プロモーション動画」の制作を効率化します。これにより、従来の「ビデオ制作会社」のサービスの必要性が大幅に削減されます。
HeyGenは製品動画のためにどのようなブランディングオプションを提供していますか？
HeyGenは、カスタムロゴやカラースキームを含む強力なブランディングコントロールを提供し、「製品動画」がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。また、効果的な「ビデオマーケティング」のために「コールトゥアクション」要素やプロフェッショナルな字幕を簡単に追加できます。
HeyGenはソーシャルメディア動画配信のためにさまざまなフォーマットをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、アスペクト比のリサイズや柔軟なエクスポートオプションを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された動画を作成できます。「ソーシャルメディア」キャンペーンに最適で、自動生成された字幕を追加して「ビデオマーケティング」の取り組みを最大限に活用します。