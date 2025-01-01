究極の製品紹介ビデオジェネレーター
強力なAIアバターを活用して、魅力的な製品ビデオを簡単に制作し、説明を生き生きとさせます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
SaaS企業やテックスタートアップを対象とした45秒の説明ビデオの目的は、新しい製品機能を詳細な製品デモビデオを通じて明確に示すことです。クリーンで教育的、かつユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルを採用し、HeyGen AIアバターが視聴者をステップバイステップで案内し、アクセシビリティのための明確な字幕と落ち着いた情報提供の声を補完します。
マーケティングエージェンシーやブランドのエンゲージメントを高めるために、ダイナミックな60秒のプロモーションビデオを制作し、多用途な製品ビデオメーカーがどのように魅力的なソーシャルメディアコンテンツを生成するかを紹介します。このビデオは、速いペースで視覚的に刺激的でトレンディなスタイルを持ち、モダンな音楽を特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンが提供する創造的な柔軟性と、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に最適化する能力を強調します。
eコマース起業家やデジタルマーケター向けに、即時のマーケティングニーズを満たすために多様なビデオテンプレートを使用して高インパクトのプロモーションコンテンツを迅速に作成することに焦点を当てた15秒の簡潔なスポットが必要です。このビデオは、ダイナミックでインパクトのあるビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを迅速に組み立て、パンチの効いた音楽トラックとコンバージョンを促進する説得力のある短い声で組み合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品紹介ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI製品ビデオジェネレーターで、プロフェッショナルな製品紹介ビデオを迅速に制作することができます。直感的なビデオテンプレートと強力なAI機能、AIアバターやスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、創造的なビジョンを効率的に実現します。
HeyGen製品ビデオにはどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは製品ビデオを正確にカスタマイズするための包括的なツールを提供します。カスタムグラフィックや音楽を統合し、ロゴや色などのブランディング要素をコントロールし、AI生成の声を使ってエンゲージメントを高めることで、ビデオが真の製品ビデオメーカーとして際立つようにします。
HeyGenは製品デモビデオのスクリプト生成や声の吹き替えを支援できますか？
もちろんです。HeyGenはAI生成のスクリプトで製品デモビデオコンテンツのワークフローを効率化します。また、プラットフォームは強力な声の吹き替え生成を提供し、視覚に完璧に合う高品質の音声ナレーションを迅速に追加することができます。
HeyGenはさまざまなマーケティングニーズに合わせて製品説明ビデオをどのように最適化しますか？
HeyGenは製品説明ビデオがすべてのマーケティングニーズに対応できるようにします。ソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォームやオーディエンスに対して、アスペクト比のリサイズや自動字幕/キャプションをサポートし、コンテンツをアクセスしやすく、魅力的にします。