Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいプロフェッショナルをターゲットにした、日常生活での利便性を求める人々に向けた45秒の製品紹介ビデオを開発してください。ビデオはクリーンで招待的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いたバックグラウンドミュージックを使用して、新しいサブスクリプションサービスの説明ビデオとして効果的に機能します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれたコンテンツを洗練された説得力のあるナラティブに簡単に変換します。
小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象にした、効率的なソフトウェアソリューションを求める人々向けの60秒の製品デモビデオを制作してください。美的感覚はプロフェッショナルで明確にし、ソフトなコーポレートミュージックを伴い、ソフトウェアの実用的な利点とカスタマイズツールを強調します。HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンの1つから始めて、魅力的なビジュアルプレゼンテーションを迅速に設定します。
創造的な個人やニッチな趣味を持つ人々をターゲットにした、ユニークなアーティザナル作品のための遊び心のある20秒の製品ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは鮮やかでダイナミックにし、カラフルなアニメーションと風変わりな音響効果を取り入れて注目を集めます。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、魅力的で表現力豊かなナレーションを追加し、製品のユニークな特性を生き生きとさせます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品紹介ビデオの作成を簡単にしますか？
HeyGenは、先進的な「AI製品ビデオメーカー」機能を使用して、ユーザーが魅力的な「製品紹介ビデオ」を迅速に制作できるようにします。プロフェッショナルな「製品紹介ビデオテンプレート」から簡単に始め、AIアバターとボイスオーバーでテキストを魅力的なビジュアルに変換できます。
製品ビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、製品ビデオを完璧に仕上げるための広範な「カスタマイズツール」を提供します。ブランドの色やロゴをシームレスに統合し、ダイナミックな「アニメーション」を追加し、「視覚効果」を取り入れて、真に際立つ「高解像度」コンテンツを作成できます。
HeyGenは製品紹介以外のさまざまなタイプの製品ビデオを作成するのに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、イントロだけでなく、さまざまな「製品ビデオメーカー」として活用できます。魅力的な「製品デモビデオ」、情報豊富な「説明ビデオ」、または「ソーシャルメディア」やその他のプラットフォーム向けに最適化されたインパクトのある「eコマース製品ビデオ」コンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenのエディターは製品ビデオの作成と編集に使いやすいですか？
HeyGenは、製品ビデオの「作成と編集」を簡単に行える直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」を備えています。これにより、ビデオ編集の経験がなくても、誰でもプロフェッショナルな結果を簡単に得られる「イントロビデオメーカー」として利用できます。