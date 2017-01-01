シンプルさを解き放つ：製品説明ビデオジェネレーター
明確なステップバイステップの製品説明を簡単に生成します。強力なAIアバターを活用して魅力的な説明ビデオを作成し、サポートチケットを削減します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチームが新入社員を複雑な社内ソフトウェアにオンボーディングするための包括的な2分間のトレーニングビデオを設計します。プロフェッショナルな画面キャプチャ、画面上のテキストハイライト、魅力的なAIアバターを使用して技術トレーニングモジュールを提供します。HeyGenのAIアバターが複雑な概念に一貫した親しみやすい顔を提供し、学習の定着を向上させます。
グローバルな見込み客が製品の機能を母国語で理解するための90秒間の製品デモビデオを作成します。製品のアクションを鮮やかに視覚化し、正確に同期されたナレーション生成と多言語の字幕/キャプションを使用します。HeyGenのナレーション生成と字幕/キャプションを活用して、複雑な機能を多様な国際的なオーディエンスにアクセスしやすい形式に効果的に翻訳します。
現在のユーザー向けに、明るいチュートリアルスタイルのビジュアルアプローチと自然で親しみやすいAI生成のナレーションを使用して、新しくリリースされたソフトウェアアップデートのコア機能を強調する45秒間の説明ビデオを開発します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、製品の強化を紹介するためのテキストからビデオへのプロセスをシームレスにするために迅速に洗練されたナラティブを組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用し、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換します。この生成AIプラットフォームは、複雑な編集スキルなしでプロフェッショナルなビデオ制作を可能にします。
HeyGenでのブランディングのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、ロゴやブランドカラーを組み込むためのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなビデオテンプレートと直感的なドラッグアンドドロップエディターを利用して、ユニークでブランドに合った製品ビデオを作成できます。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けに高品質な翻訳ビデオを制作できますか？
はい、HeyGenは高品質なビデオの作成をサポートし、1080pや4K解像度などのエクスポートオプションを提供します。即時翻訳と多言語ビデオの機能により、HeyGenは正確な字幕と自然なナレーションでグローバルなオーディエンスにリーチするのを助けます。
HeyGenは効果的な製品説明ビデオの作成にどのように役立ちますか？
HeyGenは強力な製品説明ビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが詳細な説明ビデオや製品デモビデオを迅速に制作できるようにします。その使いやすいインターフェースと強力なビデオエディタ機能により、カスタマーサポートや社員トレーニングのための情報豊富なコンテンツの作成が簡単になります。