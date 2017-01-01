製品インサイトビデオメーカー: データをストーリーに変える
最先端のスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、複雑な製品データを簡単に魅力的なビデオに変換し、貴重な時間を節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenのAIプラットフォームとの統合の可能性を探るソフトウェア開発者向けの2分間の技術的ウォークスルーを作成します。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換してAPI機能と技術的なワークフローを説明する、現代的で明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを特徴とし、正確なAIボイスオーバーとメディアライブラリからの関連するストックメディアを使用して複雑な概念を説明します。
DevOpsチーム向けの45秒の発表ビデオを制作し、HeyGenの製品インサイトビデオメーカーを使用して新機能のリリースを強調します。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックであり、インフォグラフィックを多用した要素とアップビートなサウンドトラックを組み込み、既存のテンプレートとシーンを活用してビデオを迅速に組み立て、アクセシビリティのために明確な字幕/キャプションを完備します。
企業ツールを評価するIT部門の責任者向けの1分間の説明ビデオを設計し、HeyGenがどのようにしてビデオ作成をスケールするのかに焦点を当てます。権威ある高精細で洗練されたビジュアルプレゼンテーションを採用し、プロフェッショナルなAIボイスを使用して、プラットフォーム間でのコンテンツの適応の容易さを示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、メッセージを強化するためにストックサポートから多様なメディアを組み込みます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してビデオを生成しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能するAI駆動のプラットフォームです。洗練されたAIアバターとAIボイスを使用して、スクリプトからテキストをビデオに変換し、プロフェッショナル品質のコンテンツを簡単に作成します。
HeyGenのAIプラットフォームを使用してどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、強力な製品ビデオメーカーとして、説明ビデオ、eコマース製品ビデオ、ソーシャルメディアコンテンツなど、多様なニーズに応じたビデオを生成できます。このプラットフォームは、幅広い魅力的なビデオを効率的に作成することで、ビデオ作成をスケールする力を提供します。
HeyGenはブランディングとビデオ出力フォーマットをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはロゴや色を含むあなたのアイデンティティに合わせたビデオを確保するための強力なブランディングコントロールを提供します。さらに、プラットフォームはさまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートし、高度なボイスオーバー生成も可能です。
HeyGenはコラボレーションと効率的なスクリプト作成のためのツールを提供していますか？
HeyGenは時間を節約し、チームのワークフローを向上させるために設計された統合コラボレーションツールを提供しています。ユーザーは、事前にデザインされたビデオテンプレートとスクリプト作成を効率化する機能を活用して、コンテンツ作成をシームレスかつ効率的に行うことができます。