製品ハイライトビデオメーカーで魅力的な製品デモを作成

数分で魅力的な製品デモビデオを作成しましょう。プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、機能を簡単に強調し、エンゲージメントを高めます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業レベルの意思決定者をターゲットにしたB2B SaaSプラットフォームの主要機能を紹介する45秒の魅力的な製品ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、鮮明なアニメーションと明確な画面上のテキストを使用し、自信に満ちた情報豊富なナレーションと控えめな背景音楽でサポートします。HeyGenの「字幕/キャプション」を活用してアクセシビリティを確保し、特定の技術的利点を強調し、効果的な製品デモビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
クリエイティブエージェンシーやブランドマネージャーが革新的なコンテンツを求める体験型マーケティングキャンペーンのための60秒のインパクトのある「シズルリール」を制作してください。ビデオはシネマティックで感情に訴えるビジュアルスタイルを採用し、理想的なストック映像とダイナミックなトランジションを組み合わせ、魅力的でドラマチックなサウンドトラックに設定します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して、ブランドメッセージを高め、記憶に残る一口サイズのコンテンツを作成する魅力的なナラティブを追加します。
サンプルプロンプト3
既存のテクノロジーに精通したユーザーに新機能を説明する30秒のAIハイライトビデオメーカーのアップデートをデザインしてください。ビジュアルアプローチは明確で親しみやすく、指導的であり、画面録画とアニメーション要素を組み合わせ、親しみやすく軽快な背景音楽を伴います。HeyGenの「AIアバター」を組み込んでアップデートを提示し、効果的で魅力的な「AIハイライトビデオメーカー」チュートリアルに個人的なタッチを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品ハイライトビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで、ソーシャルメディアやマーケティング向けの魅力的な製品ハイライトビデオを迅速に生成し、提供物を簡単に紹介します。

1
Step 1
テンプレートから作成
プロフェッショナルにデザインされた多様なビデオテンプレートから選択して、製品ハイライトビデオを始めましょう。
2
Step 2
ビジュアル要素を追加
カスタムテキスト、字幕、さまざまなビジュアル要素を簡単に統合してビデオを強化します。
3
Step 3
音楽とトランジションを適用
魅力的な背景音楽とシームレストランジションを追加して、ビデオの魅力を高めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
最終的なカスタマイズを適用し、作成したビデオをエクスポートして完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例をハイライト

AIを活用して、実際の顧客成功事例の中で製品ハイライトを紹介する魅力的なビデオを作成し、信頼と信頼性を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはソーシャルメディア向けの魅力的な製品ハイライトビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、ダイナミックなハイライトリールや製品ビデオを簡単に作成する力を提供します。AIを活用したプラットフォームを利用して、アニメーションキャプション、背景音楽、トランジションを備えた素晴らしい一口サイズのコンテンツを迅速に生成し、ソーシャルメディアで注目を集めるのに最適です。

HeyGenは私のシズルリールに独自の要素を追加してビデオテンプレートをカスタマイズするのを手伝ってくれますか？

もちろんです！HeyGenは、プロフェッショナルなビデオテンプレートを豊富に提供しており、簡単にカスタマイズしてエクスポートできます。ブランドのロゴ、テキスト、字幕、要素を追加して、コンテンツがクリエイティブなビジョンに完全に一致するようにします。

HeyGenは私の製品デモビデオの視覚的な魅力を高めるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、製品デモビデオを向上させる強力なツールを提供しています。魅力的なモーショングラフィックスを組み込み、さまざまなフィルターや特殊効果を選択し、豊富なメディアライブラリを活用して、視覚的に豊かで魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenは、広範なビデオ編集スキルを持たないユーザー向けの直感的なAIハイライトビデオメーカーですか？

はい、HeyGenは非常に直感的に設計されており、AIハイライトビデオメーカーとしてクリエイティブプロセスを簡素化します。ドラッグアンドドロップエディターとすぐに使えるアセットを使用して、広範なビデオ編集の専門知識を必要とせずにプロフェッショナル品質のハイライトリールを作成でき、時間を節約できます。