開発者やエンジニア向けに、新しいソフトウェアモジュールを紹介する1分間の技術デモを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、ハイテクであり、複雑なUI/UX要素を強調します。音声はHeyGenの音声生成機能を使用したプロフェッショナルで情報豊富なAIナレーションで、技術的な進歩を説明します。この「AIリールメーカー」アプローチにより、複雑な更新を効果的かつ効率的に伝えることができます。

ビデオを生成