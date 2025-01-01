プロダクト機能ビデオジェネレーター：迅速、簡単、AI駆動

簡単に素晴らしいプロダクトビデオを作成。スクリプトからのテキストからビデオを活用して、アイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

サンプルプロンプト1
マーケティングの専門家やeコマースブランド向けに設計された洗練された45秒のプロダクトデモビデオを開発し、製品の最も革新的な側面を強調します。「スクリプトからのテキストからビデオ」からの自動生成コンテンツによって駆動されるフォトリアリスティックな「AIアバター」を利用し、AIプロダクトビデオジェネレーターのための非常にプロフェッショナルで魅力的なナラティブスタイルを提供します。
サンプルプロンプト2
クリエイティブエージェンシーや独立したデザイナー向けに、プラットフォームの比類のないカスタマイズ機能を示すダイナミックな60秒のプロダクト機能ビデオジェネレーターショーケースを制作します。視覚的に豊かなナラティブは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からのユニークな要素とオーダーメイドのグラフィックスを融合させ、広範なカスタマイズを通じて個々のブランドアイデンティティを支持する独自のビジュアルスタイルを作り出します。
サンプルプロンプト3
テックスタートアップやB2B企業向けに、新機能を紹介する情報豊かな30秒のプロダクトビデオを作成し、すべての詳細がプラットフォーム全体で明確でアクセス可能であることを保証します。この簡潔なビデオは、普遍的な理解のために正確な「字幕/キャプション」を使用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなオンラインチャネルにコンテンツをシームレスに適応させ、製品ビデオがより広い視聴者に届くようにするための簡潔で教育的なトーンを提示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

プロダクト機能ビデオジェネレーターの仕組み

AI駆動のツールを使用して、製品の特徴を示し、顧客を引き付け、オンラインプレゼンスを高める魅力的なプロダクトビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートでプロジェクトを作成
製品の特徴を示すために設計された多様な「ビデオテンプレート」から選択して始めます。直感的なインターフェースにより、ビデオの開始が簡単で迅速です。
2
Step 2
製品ストーリーを追加
製品の説明や特徴リストを貼り付けます。私たちのプラットフォームは、「AI駆動の自動生成スクリプト」とボイスオーバーを使用して、テキストを魅力的なナレーションに変換し、時間を節約します。
3
Step 3
ビジュアルを選択してカスタマイズ
「AIアバター」を選んで特徴を紹介し、ビデオを強化します。ロゴや色などのブランド要素を使用して、ブランドコントロールを通じて一貫した外観を維持します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
満足したら、「フォトリアリスティックな出力」で最終ビデオを生成します。その後、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアやeコマースプラットフォームで共有して、視聴者にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功事例を通じて製品の特徴を紹介

製品の特徴の実際の価値と利点を示す強力なビデオ証言やケーススタディを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロダクトビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIプロダクトビデオジェネレーターは、簡単に素晴らしいプロダクトビデオを作成する力を与えます。AIアバターと広範なカスタマイズオプションを活用して、製品の特徴を真に示すフォトリアリスティックな出力を生成します。

HeyGenが迅速なプロダクトビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、プロダクト機能ビデオを生成するための迅速な作成ワークフローを提供します。幅広いビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを利用して、スクリプトを迅速に洗練されたプロフェッショナルなプロダクトビデオに変換します。

HeyGenはAIを使用してプロダクトビデオの作成を強化しますか？

はい、HeyGenは高度なAIを活用してプロダクトビデオ作成プロセスを効率化します。私たちのプラットフォームには、AIアバター、AI駆動の自動生成スクリプト、リアルなボイスオーバーが含まれており、高品質で効率的な制作を保証します。

HeyGenのプロダクトビデオを異なるプラットフォーム向けにカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、プロダクトデモビデオを広範にカスタマイズでき、ソーシャルメディアやeコマースプラットフォームに最適です。ブランドコントロールを適用し、さまざまな表示要件に合わせてアスペクト比を簡単に調整できます。