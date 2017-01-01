製品説明ビデオジェネレーター：迅速に説明ビデオを作成
製品コンセプトを魅力的なアニメーション説明ビデオに簡単に変換するために、AIジェネレーターと強力なスクリプトからのテキストビデオを使用してください。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームを対象にした90秒の製品説明ビデオを開発し、HeyGenの機能を使用して魅力的なキャンペーンを作成する方法を示してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、クイックカットとテンプレートのショーケースを特徴とし、AIアバターによる熱意あるナレーションを提供します。さまざまなテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に作成する力を強調してください。
起業家やコンテンツクリエイターを対象にした45秒の簡潔なビデオを制作し、ソーシャルメディア向けの迅速な説明ビデオ作成の利点を説明してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、シンプルなアニメーションを使用し、親しみやすい会話調のナレーションを添えてください。高品質のナレーションを生成し、最大のリーチを得るために字幕を追加する簡単さを紹介してください。
経験豊富なビデオクリエイターや企業クライアント向けに、HeyGenの製品説明ビデオジェネレーターとしての高度なカスタマイズオプションを示す2分間の包括的なビデオを作成してください。詳細なトレーニングビデオを作成するのに役立ちます。ビジュアルには洗練されたモーショングラフィックスとカスタムブランディング要素を取り入れ、権威あるナレーションでサポートします。広範なメディアライブラリ/ストックサポートと、多様なプラットフォーム要件に対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように製品説明ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI説明ビデオジェネレーターと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを活用して、制作プロセスを効率化します。ユーザーはAIアバターと包括的なオンラインビデオエディターを使用して、スクリプトを迅速にプロフェッショナルな製品説明ビデオに変換できます。
HeyGenはAI説明ビデオのカスタマイズにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは多様なAIアバターのライブラリ、プロフェッショナルなテンプレート、さまざまな言語でのカスタマイズ可能なAIナレーションを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。また、字幕を追加したり、ストックビデオを統合したり、ブランディングコントロールを適用して、特定のニーズに合わせた説明ビデオを作成することができます。
HeyGenで作成した説明ビデオを簡単に共有およびエクスポートできますか？
はい、HeyGenは説明ビデオプロジェクトのシームレスな共有とエクスポート機能を提供します。テキストからビデオへのスクリプトが完成したら、最終出力をMP4ビデオとしてダウンロードするか、プラットフォームから直接オンラインで簡単に共有できます。
なぜHeyGenをAI説明ビデオジェネレーターとして選ぶべきですか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換する効率的なAI駆動のビデオメーカーを提供することで、AI説明ビデオジェネレーターとして際立っています。AIナレーションとダイナミックなシーンの高度な機能により、高品質の製品説明ビデオを迅速に制作できます。