あなたのニーズに最適な製品説明動画ジェネレーター
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、複雑なアイデアを簡素化するプロフェッショナルな説明動画を手軽に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャーやマーケティングチーム向けに、90秒の製品説明動画を作成し、新機能のリリースに向けた魅力的なコンテンツを簡単に生成する方法を示してください。動画はモダンで魅力的なビジュアル美学を持ち、明るい色とスムーズなトランジションを伴い、陽気で親しみやすいAI音声を添えてください。HeyGenが「テンプレートとシーン」および豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、迅速に「製品説明動画ジェネレーター」出力を作成するプロセスを強調してください。
技術トレーナーやサポートスペシャリストは、HeyGenを使用して設計された2分間のトレーニング動画で複雑なシステムプロセスを簡素化できます。この「AI動画プラットフォーム」ソリューションは、明確な画面注釈を備えた段階的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた権威あるAIアバターを特徴としています。HeyGenの「AIアバター」と「字幕/キャプション」を利用して、複雑な概念を簡単に理解できるようにし、エンドユーザーに情報を効果的に伝え、理解を強化します。
HRマネージャーや内部コミュニケーションチーム向けに、新しい会社方針やシステム更新を発表する45秒の内部コミュニケーション作品を開発してください。動画はプロフェッショナルで簡潔なビジュアルスタイルを持ち、企業のブランディングを反映し、人間のような「音声生成」によって明確さとエンゲージメントを確保します。HeyGenが「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまな内部プラットフォーム向けに準備された「MP4動画」ファイルの迅速な作成とエクスポートをどのように支援するかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI解説動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なAI解説動画ジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストスクリプトを簡単にプロフェッショナルな動画に変換できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップエディターがプロセス全体を簡素化し、複雑な動画制作をアクセスしやすくし、アイデアを魅力的なコンテンツに変換します。この強力なAI動画プラットフォームは、効率的で高品質な出力を保証します。
HeyGenは私の説明動画のためにAIアバターと音声をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターのスタイリングや表情を含む広範なカスタマイズオプションを提供し、特定のブランディングに合わせることができます。また、さまざまな言語やアクセントのAI音声から選択でき、ターゲットオーディエンスに完璧に響く説明動画を作成できます。
HeyGenは説明動画の視覚的な魅力を高めるためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはプロジェクトを開始するための豊富な説明動画テンプレートライブラリを提供し、コンテンツを豊かにするための膨大なストック写真や動画のコレクションを提供します。また、魅力的なアニメーションを組み込み、自動字幕でアクセシビリティを確保し、包括的なメディアライブラリ内で管理します。
HeyGenの説明動画のエクスポートオプションは何ですか？
HeyGenは完成した説明動画を高品質のMP4動画形式でダウンロードでき、さまざまなプラットフォームに適しています。また、アスペクト比のリサイズを利用して、異なる用途に最適化し、ソーシャルメディアチャネルでのシームレスな共有を可能にします。