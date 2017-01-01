製品説明プロモメーカー: 驚くほど速く動画を作成
リアルなAIアバターを活用して、魅力的な説明動画とプロモーションでエンゲージメントを高めましょう。
マーケターやコンテンツクリエイターを対象にした45秒の説明動画を開発し、HeyGenの力を活用して注目を集めるプロモ動画を制作する方法を強調します。鮮やかなビジュアル、クイックカット、エネルギッシュなAIアバターを使用して重要なメッセージを伝え、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して物語の影響力と創造性を高めます。
グローバル市場を目指すテックスタートアップ向けに設計された60秒の製品説明動画を制作し、HeyGenがどのように普遍的なアクセスを促進するかを示します。この動画は、明確なオンスクリーンテキストを使用したミニマリストデザインを採用し、多様なAIアバターを活用して表現し、自動字幕/キャプションを使用して製品説明動画の広範な理解と影響を確保します。
ソーシャルメディアマネージャー向けにカスタマイズされた30秒のソーシャルメディア広告を生成し、HeyGenを使用して迅速に影響力のある動画を作成できる方法を示します。トレンディでモバイルファーストのビジュアル美学とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、スクリプト生成からのテキストから動画への効率性と、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品説明動画とプロモーションの作成を簡素化しますか？
HeyGenは「製品説明プロモメーカー」としてのプロセスを簡素化し、強力な「動画作成」プラットフォームを提供します。ユーザーは「AIアバター」と「AIボイスオーバー」を使用して、簡単な「スクリプトライティング」入力からでも、魅力的な「説明動画」や「製品デモ動画」を迅速に生成できます。
HeyGenは動画制作を強化するためにどのようなクリエイティブ資産を提供していますか？
HeyGenは「テンプレート」、「ストック動画」、および「アニメーション」の豊富なライブラリを提供し、動画コンテンツを向上させます。これらのクリエイティブ要素は、強力な「ブランディング要素」と直感的な「ドラッグアンドドロップエディター」と組み合わせて、プロフェッショナル品質の「プロモ動画」を簡単に制作することを可能にします。
HeyGenでAIアバターとボイスオーバーをブランドの動画にカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは「AIアバター」の大幅なカスタマイズを可能にし、ブランドの美学とメッセージに合わせることができます。また、「スクリプトライティング」から直接多様で自然な「AIボイスオーバー」を生成し、「製品動画」が一貫したプロフェッショナルなブランドボイスを維持することを保証します。
HeyGenで生成された動画の出力形式とアプリケーションは何ですか？
HeyGenは標準形式の「MP4」で高品質の「動画作成」をエクスポートすることをサポートしており、さまざまなプラットフォームで非常に汎用性があります。これにより、「製品説明動画」や「ソーシャルメディア動画広告」をすべてのデジタルチャネルで簡単に共有でき、全体的な「マーケティング戦略」を強化します。