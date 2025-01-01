製品説明ジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成
AIボイスオーバーとカスタマイズ可能なテンプレートでプロフェッショナルなアニメーションビデオを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケター向けに、新しいオンラインツールの使いやすいインターフェースを見事に紹介する45秒の説明ビデオを想像してください。このビデオは、ドラッグアンドドロップエディターの機能を強調する明るく魅力的なビジュアルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成された親しみやすく励みになるAIボイスを伴い、ビデオ作成を簡単に感じさせます。
企業の人事担当者向けに、更新された会社方針を効果的に伝える90秒の詳細なトレーニングモジュールが待っています。プロフェッショナルで企業的な美学を採用し、多様なAIアバターを使用してメッセージを伝え、明確で教育的なボイスオーバーと同期された字幕/キャプションを使用し、HeyGenの包括的な内部コミュニケーションのための強力な機能を活用します。
新しい機能を立ち上げるテックスタートアップから即座に注目を集めるために、インパクトのある30秒の製品デモをデザインしてください。このビデオは、現代的な感覚のためにダイナミックでテンポの速いモーショングラフィックスとクイックカットを必要とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して魅力的なビジュアルを提供し、エネルギッシュなAIボイスオーバーを使用して、プラットフォーム全体でシームレスなエクスポートと共有オプションを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIはどのようにして説明ビデオの作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで説明ビデオの作成を簡素化します。高度なAIアバターと自然な音声のAIボイスオーバーを使用し、このテキストからビデオへの作成機能により、制作プロセスを効率的にします。
HeyGenで説明ビデオを作成する際のカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、直感的なドラッグアンドドロップエディターを通じて説明ビデオの広範なカスタマイズを提供します。さまざまなビデオテンプレートを利用し、ブランドのロゴや色を統合して一貫性を持たせ、音楽を追加してコンテンツを効果的にパーソナライズできます。
HeyGenで作成した説明ビデオをどのようにエクスポートして共有できますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオのエクスポートと共有オプションを提供し、さまざまな解像度とアスペクト比でダウンロードできます。完成した説明ビデオを簡単にエクスポートして、複数のプラットフォームで配信できます。
HeyGenは複数の言語をサポートし、説明ビデオに字幕を提供しますか？
はい、HeyGenはAIボイスオーバーのために複数の言語をサポートしており、グローバルなオーディエンス向けにローカライズされたコンテンツを作成できます。さらに、HeyGenは説明ビデオの字幕とキャプションを自動生成し、アクセシビリティとリーチを向上させます。