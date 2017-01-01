迅速で魅力的なチュートリアルのための製品教育ビデオメーカー
強力なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、あらゆるスクリプトから素晴らしい教育ビデオや製品デモを作成します
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいユーザーを教育ビデオメーカーの初体験に導くと想像してください。小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してシンプルなプロジェクトを紹介する45秒の魅力的なビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明るくユーザーフレンドリーで、親しみやすい女性のナレーションと明確な字幕/キャプションで最大限の理解を確保します。
経験豊富なマーケター向けに、HeyGenを活用した複雑なマーケティングキャンペーンのためのユニークな製品ビデオメーカー戦略を示すダイナミックな90秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルの美学はモダンで洗練されており、プラットフォームのメディアライブラリ/ストックサポートからの多様なシーンと対話する魅力的なAIアバターを特徴とし、エネルギッシュで自信に満ちたナレーションで強調されています。
HeyGenの迅速なプロトタイピング能力を、忙しいプロフェッショナル向けの簡潔な30秒のビデオで紹介してください。このビデオは、テキストからビデオへの作成を強調し、効率を示すクイックカットを使用したテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、簡潔で影響力のあるナレーションで補完されます。アスペクト比の変更やエクスポートに言及して、さまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させる容易さを強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオ作成を利用して、シンプルなテキストスクリプトを洗練されたビデオに変換します。このテキストからビデオへの作成機能により、制作時間が大幅に短縮され、複雑な編集なしで高品質な教育ビデオや製品デモを効率的に生成できます。
HeyGenはビデオ制作にどのような高度な技術機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルな音声ナレーションや自動字幕などの高度な技術機能を提供し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。ビデオは高精細でエクスポート可能で、プロフェッショナルなプレゼンテーションのために4K品質を保証します。
HeyGenの編集ツールでビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenには直感的なドラッグアンドドロップエディターがあり、教育ビデオのカスタマイズを簡単に行えます。ビデオテンプレートを簡単に変更したり、ストック映像を組み込んだり、ブランドコントロールを適用して特定のニーズに合わせることができます。
HeyGenのAIプラットフォームを使用してどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenの多用途なAIを活用したビデオ作成プラットフォームを使用すると、説得力のある製品教育ビデオ、魅力的な説明ビデオ、ダイナミックな製品デモなど、さまざまなコンテンツを制作できます。その包括的な機能により、多様なニーズに最適な教育ビデオメーカーとなっています。